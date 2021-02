Angelina Jolie, Winston Churchill'in tablosunu satışa çıkardı

Angelina Jolie, dün eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı ve kendi koleksiyonunda bulunan tek tablosunu satışa sunduğunu açıkladı.

NTV'nin aktardığı habere göre, Tower of the Koutoubia Mosque isimli tablo, İngiltere’deki Christie’s Müzayede Evi’nin 1 Mart tarihinde gerçekleşecek akşam satışında açık artırmaya çıkacak.

POLITICAL AND HOLLYWOOD HISTORY: Angelina Jolie is auctioning off a painting by Winston Churchill, that he gave to Franklin D. Roosevelt as a gift.

