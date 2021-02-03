Angelina Jolie, Winston Churchill'in tablosunu satışa çıkardı
Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Winston Churchill'in yaptığı "Tower of the Koutoubia Mosque" adlı tabloyu satışa çıkardı.
Angelina Jolie, dün eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı ve kendi koleksiyonunda bulunan tek tablosunu satışa sunduğunu açıkladı.
NTV'nin aktardığı habere göre, Tower of the Koutoubia Mosque isimli tablo, İngiltere’deki Christie’s Müzayede Evi’nin 1 Mart tarihinde gerçekleşecek akşam satışında açık artırmaya çıkacak.
POLITICAL AND HOLLYWOOD HISTORY: Angelina Jolie is auctioning off a painting by Winston Churchill, that he gave to Franklin D. Roosevelt as a gift.— AP Entertainment (@APEntertainment) February 1, 2021
Full story by @JillLawless: https://t.co/oxKOTyQMqB pic.twitter.com/DlWRpXZFlo
Müzayede evi yetkililerine göre Churchill, 1943 yılında Kazablanka Konferansı sonrasında bu tabloyu yapmış ve ABD eski başkanı Franklin D. Roosevelt’e hediye etmiş.
Eski başkanın ölümünün ardından ise tablo, oğlu Elliot Roosevelt’e, 2011’de New Orleans’taki satıştan sonra da Angelina Jolie’ye geçti.
Müzayede evi yetkilileri, tablonun 1.5 milyon ile 2.5 milyon sterlin arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor.
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