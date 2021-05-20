Başdanışman Avcı'dan anket açıklaması: 'Yavaş memnun değil'
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Servet Avcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı seçimleri anketlerinde anılmaktan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Servet Avcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinde yer almasına ilişkin açıklama yaptı.
Avcı, "Peki kendisi sürekli bu araştırmalara obje olmaktan memnun mu? Çok net ifade edelim: Değil, hatta haklı bir rahatsızlığı var… Çünkü kendisinin bu yolda en küçük bir iması olmadığı gibi, kamuoyunda iyi niyetle yapılan bu yakıştırmaların, esas işini, yani Başkent'e hizmeti gölgelemesinden de endişe ediyor" ifadelerini kullandı.
Avcı'nın yazısından satır başları şöyle:
- 2023 yaklaştıkça Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik arayış, tartışma, araştırma, tahmin ve yorumlar artıyor. Doğal olarak kamuoyu araştırma firmaları da bu alana odaklanıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı, hangi ismin kazanmaya yakın olduğu, karşılaştırmalı araştırmalarda kimin daha fazla şansının bulunduğu gibi sorular anket firmalarının sürekli gündeminde.
- Bu araştırmalarda öne çıkan isimlerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Hemen hemen her ankette karşılaştırmalı olarak ismi soruluyor, çıkan sonuçlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Mansur Bey lehine çıkan önemli sonuçlar elbette her insanın nefsine hoş gelecek rakamları içeriyor.
"BAŞKENT'E HİZMETİ GÖLGELEMESİNDEN ENDİŞE EDİYOR"
- Peki kendisi sürekli bu araştırmalara obje olmaktan memnun mu? Çok net ifade edelim: Değil, hatta haklı bir rahatsızlığı var. Çünkü kendisinin bu yolda en küçük bir iması olmadığı gibi, kamuoyunda iyi niyetle yapılan bu yakıştırmaların, esas işini, yani Başkent'e hizmeti gölgelemesinden de endişe ediyor.
Konuşmalarında da sık sık ifade ettiği gibi, 'Ankara halkından aldığı 5 yıllık yetkiyi alnının akıyla tamamlamak ve sokaklarda huzur içinde rahatlıkla gezebilmek' hedefiyle yola koyuldu. Ülkenin şartlarının ne getireceği bilinmeden, onu başka makamlara yakıştırmak birçok insanın gönlünden geçen bir hakikat olabilir ama Yavaş'ın odaklandığı tek alan, şehri adaletle yönetmek ve arkasından hayırla konuşulan, hizmetleriyle anılan bir Başkan olarak günü geldiğinde emaneti teslim etmek.
Yani belediye, onun için bir başka makama yürümenin paravanı değil, 'rozetsiz' gerçekleştireceği, ayrımcılık yapmayacağı, adaletle hükmedeceği bir alan. Bu hedef tutturulduğu içindir ki, kendisini eleştiren muhalifler bile ayrımcılık yaptığına dair tek bir cümle kurmazlar, kuramazlar.
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