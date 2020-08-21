Ankara Büyükşehir Belediyesi Kore'den hibe kazandı

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:18

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kore Cumhuriyeti’nin başlattığı 2020 K-City Network Akıllı Şehirler İş Birliği Programı'ndan 444 bin dolar hibe almaya hak kazandıklarını duyurdu. ABB Başkanı Mansur Yavaş da haberi paylaşarak, "Uluslararası iş birlikleriyle afet ve acil durumlarda, yüksek teknoloji kullanımının önünü açarak akıllı kent projeleri geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kore Cumhuriyeti’nin başlattığı 2020 K-City Network Akıllı Şehirler İş Birliği Programı'ndan 444 bin dolar hibe almaya hak kazandık.

Uluslararası iş birlikleriyle afet ve acil durumlarda, yüksek teknoloji kullanımının önünü açarak akıllı kent projeleri geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ABB'den yapılan paylaşımda ise şöyle denildi:

"ABB, Kore Cumhuriyeti’nin başlattığı “2020 K-City Network Akıllı Şehirler İş Birliği Programı” hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanarak;

Afet ve acil durumlarda yüksek teknoloji kullanılacak, Ülkeler ortaklaşa akıllı kent projeleri geliştirecek."

CHP'Lİ BELEDİYELER ÇAREYİ YURT DIŞINDA ARIYOR

31 Mart seçimlerinde çok sayıda büyükşehir belediyesinin CHP'ye geçmesinin ardından iktidar tarafından belediyelere uygulanan ambargolar sürüyor. Belediye meclisinde çoğunluğun elde edilememesi nedeniyle borçlanma talepleri ve kamu bankalarına yaptıkları kredi başvuruları reddedilen CHP'li belediyeler çareyi yurt dışındaki bankalarda ya da hibe programlarında arıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Devlet bankaları bize kapalı. Yabancı bankalardan kredi almaya çalışıyorum. Bürokraside de işlerimiz ite kaka yürüyor” açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’deki kamu bankalarının İBB’ye kredi vermediğini söylemişti. İmamoğlu “Kamu bankalarının ne yazık ki kapısı bize kapatılmış durumda. İBB’nin tüm maaş ve işlemlerini de yürüttüğü bankalar, yani cari işlemlerini yönettiği en önemli potansiyele sahip bankalardır devlet bankaları. Ben bu tavır ve davranışı gösteren akıl tutulması yaşayan yöneticileri de buradan kınıyorum. 5 aydır sabrediyordum ama bu sefer kınıyorum. Özel bankalardan olumlu geri dönüşler çok yüksek, iyi ki varlar” demişti.