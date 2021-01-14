Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke hazırlıyor

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Fezlekelerde, “milletvekillerinin terör örgütü eylemlerine destek verdiği” yer alıyor. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “HDP’nin yargılanma yerinin sadece sandık olduğunu” ifade ederek “Hesabı seçmene veririz” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından, olay tarihinde HDP MYK üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak için harekete geçti. Bu kapsamda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan ve Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, anayasanın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek. Bugüne dek HDP’li milletvekilleri hakkında TBMM’ye ulaşan 914 fezleke bulunurken hakkında fezleke düzenlenmeyen milletvekili ise yok.

Fezlekeler ve HDP’nin kapatılmasına yönelik tartışmalar üzerine Cumhuriyet’e konuşan Beştaş, “bu durumun tamamen siyaset yapma hakkının engellenmesi olduğunu” kaydetti. Beştaş, “Partilerin yargılanma yeri sadece sandıktır. Hesabı yalnızca seçmene veririz. Olumlu ya da olumsuz görüşlerini seçmenler, sandıkta gösterirler” dedi. “Kobani iddianamesinin de siyasi bir metin olduğunu” savunan Beştaş, “HDP’nin şiddetle ilişkilendirilemeyeceğini” ifade ederek sözlerini “Biz, demokratik siyasete inanan, şiddetsiz bir çözüm için bedel ödeyen bir partiyiz. Burada bir kumpas var. HDP’yi devre dışı bırakmak istiyorlar. Burada gasp edilmek istenense halkın iradesidir. Tıpkı kayyımlar gibi. Fezlekeleri okuyorum, acı acı gülüyorum. Her sözümüz bir fezleke” dedi.