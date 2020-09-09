Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Şaban Vatan’a yanıt: Soylu ve Canikli yargılanamaz!

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP milletvekili Nurettin Canikli hakkında dava için dilekçe verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yanıtta, "Her iki ismin de dokunulmazlığı olduğu, ancak TBMM’de yapılacak bir oylama sonucu haklarında soruşturma açılabileceği" belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2020 Çarşamba, 17:04
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Şaban Vatan’a yanıt: Soylu ve Canikli yargılanamaz!
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Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızı için adalet arayışını sürdürüyor.

Şaban Vatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gerekli soruşturmayı yapmadığı ve AKP milletvekili Nurettin Canikli'nin olayı örtbas ettiğini öne sürerek dava açılmasını talep etti. 

Şaban Vatan’a, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt geldi.

Yanıtta her iki ismin de dokunulmazlığı olduğu, ancak TBMM’de yapılacak bir oylama sonucu haklarında soruşturma açılabileceği, soruşturma yetkisinin TBMM’de olduğu, bu konunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının görev yetkisinde olmadığı belirtildi.


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