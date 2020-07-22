Ankara Film Festivali’nde 9 film yarışacak

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:42

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal yarışma bölümünde yarışacak filmler belirlendi. Bu yıl 9 filmin finale kaldığı festival 3-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ali Karadoğan, İrfan Demirkol ve Zeynep Ünal tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu yarışmaya seçilen filmler şöyle sıralandı:

“Aşk, Büyü, vs.” - y: Ümit Ünal



“Bilmemek” - y: Leyla Yılmaz

“Ceviz Ağacı” - y: Faysal Soysal

“Kovan” - y: Eylem Kaftan

“Omar ve Biz” - y: Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır

“Şair” - y: Mehmet Emin Yıldırım

“Topal Şükran’ın Maceraları” - y: Onur Ünlü

“Uzak Ülke” - y: Erkan Yazıcı

“Uzun Zaman Önce” - y: Cihan Sağlam

JÜRİ BAŞKANI YEŞİM USTAOĞLU



Finalde yarışacak filmlerini, yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun başkanlığında, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve sinema yazarı Uğur Vardan'dan oluşan jüri değerlendirecek.



31. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında “En İyi Film Ödülü”nü alan filme 50.000 TL, ilk filmlere verilen “Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü”nü kazanan filme ise 10.000 TL ödül verilecek. Toplam 13 ödülün verileceği yarışmada en iyi filmlerin, yönetmenin, oyunculukların, senaryonun, görüntünün, özgün müziğin, sanat yönetiminin, kurgunun değerlendirileceği sinema filmleri, sinema salonlarında gösterilecek.



KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ



Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festivalde Ulusal Yarışmalar ve Dünya Sineması filmleri Kızılay Büyülü Fener Sinemaları’nda, en büyük üç salonda “Kontrollü Normalleşme Sürecinin” tüm tedbirleri alınarak yapılacak. %100 temiz hava alma özelliğine sahip salonlara %50 kapasitede izleyici alınacak, ara verilmeyip salona yiyecek içecek ile girilmeyecek, film boyunca maske kullanılacak. Salonların sağlıklı olabilmesi, giriş ve çıkışların rahatlığı, doğal havalandırmaları için günde 14:00, 17:00, 20:00 olmak üzere 3’er seans yapılacak.



