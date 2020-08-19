Ankara Film Festivali’nin ‘Vişegrad Gülümsüyor’ seçkisi izleyiciyi bekliyor

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:47

Bu yıl 31. kez düzenlenecek Ankara Uluslararası Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak olan “Vişegrad Gülümsüyor” seçkisi 5 yönetmenden 4 klasik komediyi bir araya getiriyor. Adını Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya’dan oluşan Vişegrad Dörtlüsü’nden alan seçkide, Jirí Menzel’in “Snowdrop Festivali”, Frigyes Bán ve Vladislav Pavlovic’in “Aziz Peter’in Şemsiyesi”, Andrzej Munk’un “Eroica” ve Zoltán Fábri’nin “Profesör Hannibal” adlı filmleri sinema perdesinde seyirciyle buluşuyor.

"Eroica" - y: Andrjez Munk

MENZEL'DEN FABRİ'YE 4 KLASİK

Usta Çekyalı yönetmen Jirí Menzel’in Bohumil Hrabal’ın hikâyesinden uyarladığı “The Snowdrop Festival / Kardelen Festivali”, Kersko adlı küçük bir köyde yaşayan insanların günlük hayatları ve ilişkilerine duygusal ve lirik bir bakış getiren etkileyici bir kara komedi. Slovak yönetmen Frigyes Ban ve Çekyalı yönetmen Vladislav Pavlovic’in birlikte yönettiği 1958 yapımı “St Peter's Umbrella / Aziz Peter’in Şemsiyesi” ise, Macar yazar Kálmán Mikszáth’ın aynı adlı meşhur romanına dayanıyor ve müthiş bir oyuncu kadrosuyla seyirciyi yerel bir efsanenin peşine takıyor.

Polonyalı yönetmen Andrzej Munk’un ikinci filmi de olan ve adını Beethoven’ın 3. senfonisinden alan “Eroica”da, II. Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Polonyalıların 63 gün boyunca Nazilere direndiği 1944 Varşova Ayaklanması'nın ardından yaşananlar anlatılıyor. Martin Scorsese’nin de en sevdiği filmlerden biri olduğunu söylediği 1958 yapımı klasik, Mar del Plata Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanmıştı.



"Professor Hannibal" - y: Zoltan Fabri.

“Requiem / Ağıt”, “Az Ötödik Pecset / Beşinci Mühür”, “Magyarok / Macarlar” gibi klasikleriyle tanıdığımız Macar sinemacı Zoltán Fábri’nin en meşhur filmlerinden “Profesör Hannibal”, 1930'larda Amiral Miklós Horthy'nin faşist yönetimi altındaki Macaristan’da geçiyor ve bir lisede Latince öğretmeni olarak çalışan Béla Nyúl’un başına gelen trajikomik olayları işliyor. Özellikle başroldeki Erno Szabo’nın oyunculuğuyla da unutulmazlar arasına giren 1956 yapımı film, 2000 yılında eleştirmenlerce “20. Yüzyılın En İyi Macar Filmleri”nden biri seçilmişti.



