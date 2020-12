Mansur Yavaş kapanmak zorunda kalan Ankara Sanat Tiyatrosu için harekete geçecek

07 Aralık 2020 Pazartesi, 09:22

Ankara'da 6 Aralık 1963 yılında Asaf Çiğiltepe öncülüğünde kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu, pandemi koşullarının getirdiği yükler nedeniyle Ihlamur Sokak'daki 58 yıllık tarihi salonunu boşaltmak zorunda kaldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ankara Sanat Tiyatrosu, pandemi koşullarının yarattığı yükler nedeniyle kuruluş tarihi olan 6 Aralık'ta 58 yıllık tarihi salonlarını boşaltmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

'ŞİMDİ BİR OTEL, OTOPARK VEYA BİR MAĞAZANIN DEPOSU OLMAKLA KARŞI KARŞIYA'

Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“58 yıldır her türlü maddi zorluklara rağmen perdelerini açtığımız salonumuzu ayakta tutmak için her türlü fedakârlığı gösterdik. Bu süreçte salonumuzdan kopmamak adına yaptığımız her türlü girişimlerimiz, çalışmalarımız, görüşmelerimiz, gayretlerimiz de maalesef sonuçsuz kalmıştır. 1963 yılından beri aynı adreste perdelerini açan salonumuz, şimdi bir otel, otopark veya bir mağazanın deposu olmakla karşı karşıya kalmıştır. Son dört sezondur kapalı gişe oynadığımız Yeşim Dorman’a ait oyunun replikleri geliyor aklımıza: “Neyi götürseydik ha!” Sabahlara kadar dekor yaptığımız geceleri mi? Erkan Yücel’in, Yaman Okay’ın, Kerim Afşar’ın, Meral Niron’un oyunculuklarını mı? Timur Selçuk’un eşsiz oyun müziklerini mi? Rutkay Aziz’in sayısız oyun rejilerini mi? Uğur Mumcu’nun Sakıncalı Piyade’sini mi? Maksim Gorki’nin Ana’sını mı? Osman Şengezer’in harika dekor tasarımlarını mı? Onların kulislerde yankılanan sesini mi? Bunca yıldır tiyatroyu yaşatan seyircilerini mi? Neyi alaydık ha! “Bir valize ne sığar ki!”

'ÇALIŞMALARIMIZI BİLKENT SAHNE’DE DEVAM ETTİRECEĞİZ'

“Bizler için hiç de kolay geçmeyen bu süreçte, Ankara Sanat Tiyatrosu olarak 58. yılımızda da var oluş çizgimizden hiçbir suretle ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı bizlere kucak açan Bilkent Sahne'de devam ettireceğimizi bildirir, umutlu, sağlıklı, güzel günlerde tekrar birlikte olmayı dileriz.”





'YARINDAN İTİBAREN BİR ADIM ATACAĞIZ'

Gazeteci Ünsal Ünlü, Periscope üzerinden gerçekleştirdiği yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü ve Yavaş'ın 'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye'sinin meclis toplantısı var, ilgilenme şansım yok ama yarından itibaren bununla ilgili bir adım atacağız' dediğini belirtti.

Ünlü ayrıca, Yavaş'ın 'şehrin hafızası olan yerler olmalı, Ankara Sanat Tiyatrosu da onlardan biri' dediği bilgisini paylaştı.

'DAHA NASIL ÜZÜLELİM'

AST'nin duyurusundan sonra birçok sanatçı ve yurttaş sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.