Ankara Şehir Hastanesi'nden 'Covid rant zinciri' iddiası üzerine açıklama

18 Ağustos 2020 Salı, 23:23

Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen 'Koronavirüs hastalarına refakatçi' skandalı gündem oldu. Sosyal medyada çokça paylaşılan ve büyük tepki çeken iddiayı Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş dile getirdi.

Aktaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastalarının yakınlarının refakatçi olarak kaldıklarını ve rahatça dışarı çıkıp tekrar geri döndüklerini dile getirdi. Refakatçilerin toplum içinde "canlı bomba" gibi dolaştığını belirten Aktaş, tepkisini "Biz de korona ile mücadele ediyoruz, öyle mi!" sorusuyla ifade etti.

Aktaş'ın iddialarının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nden şu açıklama yapıldı:

''Sosyal medya üzerinden Ankara Şehir Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören hastaların refakatçilerinin yanlarında olduğuna ve rahatça girip çıkarak topluma karıştıklarına dair iddialara yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Hastanemizde Covid-19 hasta yakınlarının refakatçi olarak kaldığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Her bulaşıcı hastalığın tedavisinde olduğu gibi Covid-19 hastalığının tedavisinde de ilk basamak, hastanın sağlıklı bireylerden izole edilmesidir. Bu prensiple, hastanelerimizde tedavi altında olan Covid-19 hastalarının yanına, istisnai durumlar dışında refakatçi alınmamaktadır. Yalnızca Covid-19 hastalarının bakımından sorumlu personelin odaya girişine izin verilmektedir.

Ankara Şehir Hastanesi olarak Covid-19 hastalığı ile fedakârca mücadele ettiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızın sağlığı için titizlikle ve özenle çalışmaya devam etmekteyiz.''