Ankara Tabip Odası'ndan korkutan vaka sayısı açıklaması

15 Eylül 2020 Salı, 20:50

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Ankara Tabipler Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür kendilerine ulaşan vaka sayılarını açıkladı. Dr. Baytemur, “9 bölgeden günlük ortalama 500’er vaka bilgisi bize ulaşıyor. Vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı düzeyde değil. Eğer veriler doğru olsaydı ek önlemlere, ek tedbirlere, ek personele ihtiyaç duyulmazdı. Pandemiyle mücadelede şeffaflığa ihtiyaç var” dedi.

"ESKİDEN KAPATILAN HASTANELERİN AÇILMASI GÜNDEMDE"

Ankara Tabipler Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru açıklamadığını ve yoğunluğun Ankara'da çok yükseldiğini söyledi. Dr. Beytemur, ''Eskiden kapatılan hastanelerin açılması gündemde. Hastaneler çok yoğun hatta yeterli yoğun bakım ünitesi olmadığı hastalar sıraya konuluyor. Ankara’da 9 bölge var. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinden oluşan yaklaşık 1400 kişiyi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü emrine verdi. Ankara’da, 9 bölgeden bize gelen veriler için söylüyorum yine de teyit edilmesi gerekir ama her bir bölgeden yaklaşık 500 vakanın olduğu bilgisi bize ulaşıyor.Vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı düzeyde değil. Eğer veriler doğru olsaydı ek önlemlere, ek tedbirlere, ek personele ihtiyaç duymazdı. Oldukça fazla hasta var. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan arkadaşlarımız birbirlerine ‘’merhaba’’ bile diyemeyecek durumdalar, o kadar yoğunlar. Yemek yemeğe bile zaman ayıramayacak çalışma temposundalar. Servislerden yoğun bakıma geçerken bile hastalar sıraya konuyor" diye konuştu.

ANKARA BU HALE NASIL GELDİ?

Ankara'daki vaka artışında Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'ne başvuruya gelenlerin de büyük etki yarattığını aktaran Dr. Beytemur, "1 Haziranda normalleşme sürecine girmiştik. Vatandaşlarda salgının azaldığı yönünde hatta yok olacak gibi bir düşünce oldu. Tatil sezonu başladı insanlar memleketlerine gitti. Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesine başvuru için gelen sayısı epey vardı. Bu kişilerin heyet raporları Ankara’daki pandemi hastanelerinde de verildi. Kamu kurumlarındaki esnek çalışma kararı çok geç alındı yeterince uygulanamadı. Ankara’nın hem başkent olması hem de diğer illere geçiş noktası olması insan trafiğine oluşturuyor" dedi

"BİZDEN FİKİR ALINMIYOR"

Beytemur açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:

"Vatandaşların hastane gidip yaptırdıkları COVİD – 19 testinin sonucu aynı gün çıkmıyor. Hastane çıktıkları zaten sonucunu bilmeden toplu taşımaya binip evlerine gidiyorlar. İli yönetenler bizden fikir alınmıyor. İşbirliğine ihtiyaç var. Ankara’nın nüfus yoğunluğu fazla değil ama merkez nüfusu çok fazla. Çankaya’nın nüfusu gündüz iki katına çıkıyor. İnsanlar maske takıyor ama hayat da devam ediyor gibi. Vatandaşların kendilerine ait önlemler açısında şeffaflığa ihtiyacı var. Pandemi’nin daha ciddiye alınması gerekiyor.''