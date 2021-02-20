Ankara'da 3 yavru köpek ölü bulundu:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında 3 yavru köpek ölü bulundu. Donarak öldüğü ileri sürülen köpeklerin ölüm nedeni inceleme sonucu belirlenecek.
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Şehit İsmail Başaran Caddesi’nde, yol kenarında 3 yavru köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Altındağ Belediyesi ile Doğu Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Öldüğü belirlenen köpekler, detaylı inceleme için Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne götürüldü.
Köpeklerin bulunduğu yerde oturan Muhammet Güllük, köpeklerin donarak öldüğünü iddia ederek, "Hava çok soğuk olduğu için olmuş. Biz görünce yanlarında ateş yaktık. 'Belki onları tekrar yaşatırız' dedik; ama yaşamadı. En son dün akşam gördük. Kar çok yağıyor, hava da çok soğuk olduğu için olmuş. Öldükleri yerde yaşıyorlar. 7 tane vardı, 3’ü ölmüş" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!
Video Haberler
- İzmit'te şoke eden olay! O anlar kamerada
- ABD'de göldeki ağaçlar dondu
- Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda
- Ekipleri alarma geçiren olay! Evinde uyurken bulundu
- İstanbul'da kaydedildi! Yolcu taksiden böyle atladı
- Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürüldü
- AKP'de tablet çelişkisi! Sayılar birbirini tutmadı
- Maden mühendisi kadını patronu bıçakla kovaladı!
- 340 santim uzunluğunda! Üzerinde İbranice yazılar var
- Profesör, kadına şiddeti buzla eleştirdi
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!