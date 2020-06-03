Ankara’dan Atina’ya tepki ‘Ruhsat sahaları Türk kıta sahanlığında’

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dendias’ın değerlendirmeleriyle ilgili bir soruya cevaben yaptığı açıklamada “Türkiye Petrolleri’nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir” dedi.

SONDAJ FAALİYETİ SÜRECEK

Türkiye’nin bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdüreceği vurgusu yaptı. Aksoy, “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir” ifadesini kullandı.

Türkiye Petrolleri’nin Doğu Akdeniz’de ilave petrol arama ruhsat sahası başvuruları, 30 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Bunun ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu başvuruların “yasadışı” olduğunu öne sürerken Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Özügergin görüşmede Türkiye’nin eylemlerinin uluslararası hukuk sınırları içinde olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye Petrolleri’ne verdiği arama ve sondaj ruhsatların uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğu biliniyor. Türkiye, ilki 1973’te olmak üzere Rodos’un güneyinden Kıbrıs’a uzanan hatta Türkiye Petrolleri’ne birçok arama ve sondaj ruhsatı verdi. Türkiye, 2012’de de Türkiye Petrolleri’ne Rodos’tan Kıbrıs’a uzanan alanlarda ilave arama ve sondaj için ruhsat vermiş, o dönem de bu adıma Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tepki göstermişti.

Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırları ise çeşitli vesilelerle BM’ye mektup yoluyla bildiriliyor. Türkiye, 2004’te Rodos adasının doğusundan geçen 28 numaralı doğu boylamı ile Kıbrıs adasının batısına kadar olan bölgede hakları olduğunu bildirmişti. Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti’yle imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının ardından BM’ye yapılan bildirimde de Türk kıta sahanlığının tam koordinatları bildirilmişti.