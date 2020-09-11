Anna Laudel yeni sezonu 'Resilience' sergisiyle açıyor

11 Eylül 2020 Cuma, 15:27

Kendine has bir teknikle ürettiği, sadece görme değil aynı zamanda dokunma, tat ve koku alma duyularını harekete geçiren heykellerinin yer aldığı "Resilience" sergisinde sanatçının "pigmented polyorganosiloxan" isimli özel bir silikon malzeme ve porselen kullanarak ürettiği heykel serisi yer alıyor.

Sanatçının ilk defa Türkiye’de sergileyeceği yeni ve son dönem üretimlerinin yer aldığı, heykel, duvar rölyefi ve serigrafi dahil olmak üzere farklı türlerde 30’un üzerinde eser 27 Aralık 2020 tarihine kadar Anna Laudel’de ziyaret edilebilecek.

'RESILIENCE'

Adını Türkçe’de "direnç/esneklik" anlamına gelen "resilience" kelimesinden alan sergideki eserler, kırılgan görünümlerinin aksine dayanıklılık ve rezonans; esneklik ve ekoyu bir araya getiriyor.

Latince’den gelen "resilience" kelimesinin kökeni bakıldığında "salire" zıplamak, sıçramak anlamına gelirken, önünde yer alan re-eki ile (re+salire: geri sıçramak, geri çekilmek) birleşince dayanıklı anlamındaki "resilient" ortaya çıkıyor ve bu da daha esnek zaman ve mekan yapısını çağrıştırıyor.

Fransız filozof Francis Bacon bu kelimeyi fiziksel tepkileri ve çok çeşitli türlerin ses özelliklerini tanımlamak için kullandı.

Anke Eilergerhard’ın adeta hareket eden heykel yapıları da benzer bir rezonans ve tamamen kendi titreşim alanlarını oluşturuyor olmalarıyla "resilience" kelimesi üzerinden karakterize ediliyor.