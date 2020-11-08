Annelerin yaşam şekli, çocukların ilk ne zaman kalp krizi veya inme geçireceğini haber veriyor

08 Kasım 2020 Pazar, 12:43

Çalışmanın yazarı ve Vanderbilt Üniversitesi ile Massachusetts Üniversitesi’nde çalışan Dr. James Muchira, şunları kaydetti:

"Bizim çalışmamız annelerin, çocuklarının sağlığının ana bekçileri olduğunu ileri sürüyor. Anne kaynaklı bu etki, çocuklarının yetişkinlik dönemine kadar sürüyor."

Önceki araştırmalarda, ebeveynlerin hem genler, hem de paylaşılan ortam/yaşam şekli yoluyla çocuklarına sağlık aktardığı gösterilmiş. Bu çalışma ise ebeveynlerin kalp sağlığının, çocukların kalp damar hastalığı geçirdiği yaşla ilişkili olup olmadığının incelendiği ilk araştırma. Çalışmada ayrıca, her ebeveynin etkisi ayrı ayrı inceleniyor.

Çalışma toplamda bin 989 çocuk, bin 989 anne ve bin 989 babanın bilgilerinin yer aldığı Framingham Kalp Çalışması’ndaki veriler üzerinde yürütülmüş. Çocuklar, ortalama 32 yaşında dahil edilmiş ve kalp damar olaylarının gelişimi bakımından 42 yıl boyunca (1971-2017) takip edilmiş.

Dr. Muchira çalışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çalışmada çocuklar, esasında kalp krizleri ve inmelerin meydana geldiği yetişkinlik dönemlerinin büyük bölümüne dek takip edildi."

Kaynak: popsci.com