Annelerin yaşam şekli, çocukların ilk ne zaman kalp krizi veya inme geçireceğini haber veriyor
Sağlıksız yaşam şekillerine sahip annelerin çocukları, kalp dostu yaşam şekillerine sahip annelerin çocuklarına kıyasla neredeyse 10 yıl erken kalp damar hastalığı geçiriyor. Avrupa Kardiyoloji Topluluğu’na bağlı European Journal of Preventive Cardiology bülteninde Çarşamba günü yayımlanan yeni çalışmanın bulguları bu yönde.
Çalışmanın yazarı ve Vanderbilt Üniversitesi ile Massachusetts Üniversitesi’nde çalışan Dr. James Muchira, şunları kaydetti:
"Bizim çalışmamız annelerin, çocuklarının sağlığının ana bekçileri olduğunu ileri sürüyor. Anne kaynaklı bu etki, çocuklarının yetişkinlik dönemine kadar sürüyor."
Önceki araştırmalarda, ebeveynlerin hem genler, hem de paylaşılan ortam/yaşam şekli yoluyla çocuklarına sağlık aktardığı gösterilmiş. Bu çalışma ise ebeveynlerin kalp sağlığının, çocukların kalp damar hastalığı geçirdiği yaşla ilişkili olup olmadığının incelendiği ilk araştırma. Çalışmada ayrıca, her ebeveynin etkisi ayrı ayrı inceleniyor.
Çalışma toplamda bin 989 çocuk, bin 989 anne ve bin 989 babanın bilgilerinin yer aldığı Framingham Kalp Çalışması’ndaki veriler üzerinde yürütülmüş. Çocuklar, ortalama 32 yaşında dahil edilmiş ve kalp damar olaylarının gelişimi bakımından 42 yıl boyunca (1971-2017) takip edilmiş.
Dr. Muchira çalışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çalışmada çocuklar, esasında kalp krizleri ve inmelerin meydana geldiği yetişkinlik dönemlerinin büyük bölümüne dek takip edildi."
Kaynak: popsci.com
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Biden yorumu
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- ABD'de kazanan Joe Biden oldu
- Kamala Harris kimdir?
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Türkiye'den 2 kez özür dilemişti
- Merkez Bankası AKP'ye bağlandı
- Koca uyardı: Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Biden yorumu
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- ABD'de kazanan Joe Biden oldu
- Kamala Harris kimdir?
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Türkiye'den 2 kez özür dilemişti
- Merkez Bankası AKP'ye bağlandı
- Koca uyardı: Bu yolla bulaştığı netlik kazandı