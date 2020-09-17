Antalya Film Forum’un jürileri belli oldu

17 Eylül 2020 Perşembe, 16:21

5 Ekim’de başlayacak Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde dokuz projeye para ödülü verilecek. Jürilerin değerlendirmesi sonucu kazanan projeler, 7 Ekim akşamı gerçekleşecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Antalya Film Forum’da bu yıl Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve bu yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu gerçekleşecek.

UZUN METRAJ KURMACA

Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlere açık olan ve proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda bu yıl yarışacak sekiz projeyi; Mubi Yapımlar Başkan Yardımcısı, yapımcı ve dağıtımcı Bobby Allen, Doha Film Enstitüsü ve Hubert Bals Fonu’nda çalışan danışman ve senaryo analisti, Rotterdam Film Festivali’nin programcılarından Delly Shirazi ile farklı kurum ve festivallerde senaryo geliştirme alanında çalışan, senaryo danışmanı Dilara Omur’dan oluşan jüri üyeleri değerlendirecek.

Bobby Allen, Delly Shirazi, Dilara Omur

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kapsamında iki projeye para ödülü, bir projeye de Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

KURMACA

Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan Antalya Film Forum’un Kurmaca Work in Progress Platformu’nun jüri üyeleri, Locarno Film Festivali ve Cinéma du Réel’in seçici kurul üyelerinden, Fransız film eleştirmeni ve festival programcısı Antoine Thirion, “Köprüdekiler”, “Hayatboyu” ve “Ansızın” filmleriyle tanıdığımız senarist ve yönetmen Aslı Özge ile uzun yıllar Pablo Larrain’le birlikte çalışan, usta sinemacının “Neruda” filminin yapımcısı Renan Artukmaç’tan oluşuyor.

Antoine Thirion, Aslı Özge, Renan Artukmaç

Kurmaca Work in Progress Platformu’na seçilen beş proje içinden iki projeye para ödülü verilecek. Bu bölümde ayrıca TRT Ödülü ile Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü var.

BELGESEL

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu’nda, IDFA Endüstri Ofisi başkanı ve IDFA Bertha Fund seçici kurul üyesi Adriek van Nieuwenhuyzen, Documentarist İstanbul Belgesel Günleri’nin kurucularından, film eleştirmeni, belgesel sinemacı ve festival programcısı Necati Sönmez ile Kudüs Film Festivali ve Sinematek’i yönetim kurulu üyesi, Cinephil’in kurucusu Philippa Kowarsky’den oluşan jüri seçilen yedi projeyi değerlendirecek.

Adriek van Nieuwenhuyzen, Necati Sönmez, Philippa Kowarsky

Bu projeler içinden iki belgesele para ödülü verilecek. Belgesel projeler aynı zamanda Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü için de yarışacak.

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU

Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alması şartıyla ulusal uzun metraj bir filme maddi destek sağlayacak Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl üç proje yarışacak.

Bu projeleri değerlendirecek jüri üyeleri ise; film eleştirmeni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral, “Nergis Hanım” ve “Biz Böyleyiz” filmlerinin uygulayıcı yapımcısı, “Radiogram” ve geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali’nde prömiyerini yapan “Bina” filminin ortak yapımcısı Müge Özen, “Sonbahar”, “Denizden Gelen”, “Rüzgârın Hatıraları”nda izlediğimiz ve bol ödüllü ilk filmi “Daha” ile yönetmenliğe adım atan oyuncu ve yönetmen Onur Saylak.

Burak Göral, Müge Özen, Onur Saylak

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü’nü alan filme Fono Film tarafından ayrıca Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

DİZİ/KISA DİZİ

Antalya Film Forum’un, yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve yaratıcı içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek amacıyla bu yıl programına eklediği Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için altı proje yarışacak.

Bu projeleri, bir dönem Forum des Images başkanlığı yapan, on yıl önce kurduğu Séries Mania’da çalışmalarına devam eden Laurence Herszberg, son iki yıldır BluTv’nin dramalar departmanını yöneten Sarp Kalfaoğlu ve Beta Film Doğu Avrupa, Türkiye ve Yunanistan bölgesinin uluslararası satış ve satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Veronika Kovacova’dan oluşan jüri değerlendirecek.

Laurence Herszberg, Sarp Kalfaoğlu, Veronika Kovacova

Yarışacak projelerden birine pilot bölümün prodüksiyonunda kullanılmak üzere BluTv Ödülü, bir projeye de Color Up Renk Düzenleme Ödülü verilecek.

Antalya Film Forum Ödülleri, 7 Ekim akşamı düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.