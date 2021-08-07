Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

Antalya'da 71 yaşındaki anne ve 42 yaşındaki kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:18
Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Antalya'da polisin ihbar üzerine gittiği evde, anne ve kızının cansız bedenleri bulundu.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS, EVE PENCEREDEN GİRDİ

Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle pencereden eve girdi.

71 yaşındaki Müşerref Şeber ile kızı 42 yaşındaki Semra Pişkin'in  farklı odalarda cesedi bulundu.

Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler