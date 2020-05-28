Antalya'da rant hamlesi! Portakal bahçesine otel dikilecek

28 Mayıs 2020 Perşembe, 08:41

İYİ Partili Bahşi, Antalya’daki arazinin imar planının ansızın değiştirildiğini söyledi. “İptal kararı var, uymuyorlar” dedi.

Bahşi, mahkemenin iptal kararına rağmen vatandaşın arazisine el konulduğunu belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a soru önergesi sunan Bahşi, şu ifadeleri kullandı:

Göynük Mahallesi'nde 2 adet beş yıldızlı otelin arasında bulunan ve portakal ağaçlarının bulunduğu 2B alanı, Bakanlığınızca imar değişikli yapılarak otel tahsis alanına çevrilmiştir.

Alanda uzun yıllardır yaşayan ve işyerleri bulunan aile yapılan değişikliklere itiraz ederek mahkemeye başvurmuş ve inceleme sonrası imar planları iptal etmiştir.

Ancak karara rağmen aileye, alanının boşaltması için Kemer Kaymakamlığı'nca tahliye yazısı gönderilmiştir. Mahkeme, imar ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak yapılan plan için iptal kararı vermesine rağmen ısrarınızın sebebi nedir?