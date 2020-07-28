Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki Araylım Orynbayeva'dan iki buçuk aydır haber alınamıyor

28 Temmuz 2020 Salı, 16:25

Kazakistan'dan kızı Araylım ve iki oğluyla bir süre önce Antalya'ya gelen Saltanat Orynbayeva, Konyaaltı ilçesine yerleşti. 9 Mayıs Cumartesi günü anne Orynbayeva eski eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmayı duyan Araylım Orynbayeva, pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı.

Kızından bir gün boyunca haber alamayan anne, Araylım Orynbayeva'nın cep telefonunun da kapanması üzerine polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen iki buçuk aya rağmen Araylım Orynbayeva'dan hala haber alınamadı. Orynbayeva'nın kaybolduğu düşünülen Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda polis ve AKUT ekipleriyle UMKE tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek asan Saltanat Orynbayeva da kızından gelecek güzel haberi bekliyor.

Anne Saltanat Orybayeva, "Kızım iki buçuk ay önce pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. O günden bu yana haber alamadık. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Kayıp ilanları da asıyorum ama hala bir haber yok. İyiliği için dua ediyorum. Kızımın bulunması için televizyon programına katılacağım, bu nedenle İstanbul'a gidiyorum" dedi.