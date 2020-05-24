Antalyalı 'Örümcek Adam'dan çocuklara bayram şekeri
"Örümcek Adam" kostümünü bu sefer, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda evlerinde kalan çocuklar için giyen Burak Soylu, dansları ve gösterileriyle herkesi mutlu etti.
Antalya'nın işlek caddelerinde ve parklarında giydiği "Örümcek
Adam" kostümünü, bu sefer, Ramazan Bayramı'nı da yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde
geçiren çocuklar için giyen Burak Soylu, duyarlı davranışıyla yine gönüllere
girdi.
Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 26 yaşındaki
Soylu, lise yıllarından itibaren dansa merak sardı.
Küçük yaşlardan itibaren çok sevdiği kurgusal kahraman
"Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini
yapan Burak Soylu, otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağlıyor.
ÖZEL İZİNLE ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların verdikleri listeye göre, market ve manav ihtiyaçlarını adreslerine ulaştıran Soylu, kostümünü bu kez de salgından dolayı evlerinde kalan çocuklar için giydi. Aldığı özel izinle evinin bulunduğu Manavgat ilçesinde, çocuklar için mini dans gösterileri yapan, şeker ve balon dağıtan Soylu, bir kez daha herkesin gönlüne girmeyi başardı.
"ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİ BENİ MUTLU
EDİYOR"
Soylu, Örümcek Adam hayranlığının, karakterin iç güzelliğini ve ruhunu keşfetmesiyle başladığını söyledi. Üzerinde "Spiderman" yazdığı 1964 model klasik otomobil ya da motosikletiyle yollara düşerek insanlara sevgi dağıttığını belirten Soylu, şöyle konuştu:
"Beni gören insan, sinirli anında bile gülüyor. Bu da beni
mutlu ediyor. Özellikle çocuklar, beni çok seviyor. Gördükleri her yerde
benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bayramda çocukların salgın nedeniyle
mecburen evde kalmaları beni üzdü. Bütün çocuklara ulaşmam mümkün değil ama en
azından mahallemdeki çocukları mutlu etmek için harekete geçtim. Sokak sokak
gezerek onları eğlendirdim. Balkonlardaki çocuklara şeker attım, kapı önlerindekilere
balon verdim. Onlar da bir nebze de olsa bayramı bayram gibi yaşadı. Çocukların
gülümsemesi beni mutlu ediyor. Onlara hep güzellikleri aşılamaya çalışıyorum.
İnşallah büyüdüklerinde etraflarına iyilik saçan biri olurlar."
Mutlulukları gözlerine yansıyan çocuklar ise "Örümcek Adamı
görünce çok heyecanlandık. Televizyonlardan gördüğümüz Örümcek Adam, bizi çok
eğlendirdi. Evde kaldığımız şu günlerde bizi çok eğlendirdi. Onu çok
seviyoruz." dediler.
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