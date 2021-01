Antonio Campos önerdi: İzleyiciyi sarsacak, gözden kaçmış 5 film

12 Ocak 2021 Salı, 11:00

Antonio Campos

"Afterschool", "Christine" ve "The Devil All the Time" filmlerinin yönetmeni Antonio Campos, kendine göre izlenmesi gereken filmleri derledi. Campos derlediği listedeki filmleri favori beş filmi olarak görmüyor. Ancak listesini, 'duymamış olabileceğiniz, sizi şaşırtacak ve muhtemelen sarsacak beş filmden oluştuğunu' dile getiriyor.

Filmloverss'ın aktardığına göre Campos, Akademi üyelerinin kendi filmleriyle ilgili önemli detayları sinemaseverlerle paylaştığı Aframe isimli internet sitesi için hazırladığı bu listede Ingmar Bergman, Bernardo Bertolucci gibi sinema tarihinin önemli yönetmenlerinin filmlerine yer verdi.

İşte Antonio Campos’a göre izleyiciyi sarsacak, gözden kaçmış 5 film:

1. "Come and See" – Elem Klimov (1985)

2. Dünya Savaşı sonlarında Nazilere karşı direnişe katılan Belaruslu genç bir oğlana odaklanan film, Campos’a göre şu ana dek yapılmış en etkileyici ve sarsıcı savaş filmi. Campos, filmin izleyici en derinden sarsacağını söylüyor.

2. "Murder by Contract" – Irving Lerner (1958)

Film, ahlaki değerleri sınanan bir suikastçının hikâyesini anlatıyor. Campos, filmde garson yamağının Vince Edwards’a üzerinde bir ruj izi bulunan bir kupada kahve getirdiği sahnede favori monoloğunun yer aldığını belirtiyor. Filmin müziklerindeki gitarın hafif bir dokunuş yapmasına rağmen gerginliği korumasına olanak sağladığını söylüyor.

3. "The Rite" – Ingmar Bergman (1969)

The Rite, Campos’a göre Bergman’ın az izlenen filmlerinden biri. The Rite, hayali bir yabancı ülkede, kültür bakanının, müstehcen kabul edilen performanslarını gözden geçirip onaylamasını beklemek zorunda olan bir oyunculuk grubunun hikâyesini anlatıyor.

4. "The Conformist" – Bernardo Bertolucci (1970)

Campos, NYU’da öğrenci oldukları dönemde Sean Durkin ile birlikte The Conformist’i izlediklerini ve ikisinin de çalışmalarında önemli bir etkisi olduğunu söylüyor. Campos The Comformist’in baştan aşağı bakılması güzel bir film olduğunu ama aynı zamanda güç unutulan ve tedirginlik içinde bırakan bir yapım olduğunu söylüyor.

5. "Heaven’s Gate" – Michael Cimino (1980)

Michael Cimino’nun beğeni toplayan The Deer Hunter’ın ardından çektiği bu film, ancak son on yılda başyapıt olarak görülmeye başlandı. Campos, bunun gibi kendisini farklı yerlere ve zamana götüren filmleri beğendiğini dile getiriyor. Cimino, izleyiciyi 1890’larda Wyoming’e götürüyor. Bu sarsıcı hikâye, ABD hükûmeti tarafından toprak sahiplerine sığırlarını çalan herkesi, özellikle Doğu Avrupalı göçmenleri öldürme izninin verildiği Wyoming Menzil Savaşı’ndan esinleniyor. Campos, 3 saat 39 dakika uzunluğundaki filmin her bir dakikasının izlenmeyi hak ettiğini belirtiyor.