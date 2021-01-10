Apple'dan ABD Kongresi baskınında kullanılan 'Parler' kararı
Apple, ABD'de yaşanan Kongre baskının organize edildiği platform olduğu düşünülen Parler’i App Store'da askıya aldı.
Apple, cuma günü Parler'a gönderdiği uyarıda, kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerin daha düzenli bir şekilde yönetilmemesi durumunda uygulamanın App Store'dan kaldırılacağını söylemiş ve 24 saat süre vermişti.
Apple, yeterli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle uygulamaların bulunduğu çevrim içi mağazasından Parler’i kaldırdı.
Şirketten yapılan açıklamada, “App Store'da farklı bakış açılarının temsil edilmesini her zaman destekledik, ancak platformumuzda şiddet içeriklerine ve yasadışı faaliyetlere yer yok” denildi.
Parler yatırımcısı Dan Bongino konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Apple, totaliter düşünce kontrolünü tercih etme konusunda Çin komünist partisinden farklı değil. Bu ülkenin geriye kalan özgürlük seven insanlarla gurur duyuyorum. Ve bunun kontrolünü ele geçiren teknoloji totaliterleri beni utandırıyor ve dehşete düşürüyor” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi