Apple'ın otonom aracı hakkında yeni iddia: 'Direksiyon olmayacak'
Morgan Stanley Auto & Shared Mobility analisti Adam Jones, Apple'ın otomobili hakkında iddiada bulunarak, Apple'ın otomobilinde direksiyon beklemediklerini açıkladı.
Pandemiden sonra yeşil bir ekonomik dönüşümün gerçekleşeceği beklentileriyle birlikte elektrikli araç piyasası da büyüyor.
Apple otonom sürüş teknolojisine yönelirken 2024’te bireysel kullanım için otomobil üretmeyi planlıyor. Üretilecek araçta Apple’ın kendi batarya teknolojisi kullanılacak.
Analatist Adam Jones, Apple'ın otomobil pazarına girişinin oldukça fark yaratacağını açıkladı.
"DİREKSİYON BEKLEMİYORUZ"
Webtekno'nun aktardığına göre, Apple'ın Kia Motors'la olan anlaşmasına değinen Adam Jones, 3,6 milyar değerinde olduğu iddia edilen bu anlaşma için "Bir araba fabrikasına yatırım yapmak için fazla para" dedi. Jones, bu yatırımın yalnızca Apple'ın payı olduğuna da işaret etti.
Analist, Apple'dan geleneksel bir otomobil deneyimi bekleyen kişilerin yeniden düşünmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Direksiyon beklemiyoruz. Apple'ın sürüş sürecinde insan müdahalesi içeren bir araç tasarımıyla otomotiv pazarına girdiğini hayal etmekte zorlanıyoruz. Bu sadece bizim görüşümüz, ancak direksiyonu olan bir Apple arabası, fiziksel düğmeleri ve duvara bağlanmış sarmal bir kauçuk kordonu olan bir iPhone gibidir. Eğer haklıysak bu, yatırımcıların otonom araç zaman çizelgesinde takdirini gerçekten artırabilir."
Adam Jones, bu konunun dışında Apple'ın Tesla'ya dev bir rakip olacağını da söyledi.
Ayrıca Apple'ın gelecekte otomobil piyasasındaki yeni veya yerleşik bazı şirketleri bünyesine katacağını da öngördüğünü belirtti.
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