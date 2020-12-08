Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor!

08 Aralık 2020 Salı, 12:57

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu bu uygulamanın amacı atık yağların miktarlarını düzenli olarak tespit etmek ve bu atık yağlara uygun alan oluşturulup depolanarak, düzenli olarak yetkililere teslim edilmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığını korumak. Uzman madeni yağ üreticisi Motul, yönetmelikten etkilenecek olan servis ve tamirhanelere destek olmak amacı ile online bir eğitim düzenledi.

Araç sahiplerinin Türkiye genelinde hizmet veren Motul yetkili satıcıları ve servis noktalarından güvenle faydalanabilmeleri için Motul’un sektörel ve teknik eğitimleri 2021 senesinde de devam edecek.