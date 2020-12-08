Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor!

Motor yağı değişimi yapan oto servisler, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler ve benzer hizmete sahip diğer işletmelere, yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ne göre “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” alınması zorunluluğu getirildi. Buna göre motor yağı değişimi yapan işletmelerin, 1 Ocak 2021'e kadar 5 yıl geçerliliği bulunan izin belgesini almaları ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekiyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2020 Salı, 12:57
Abone Ol google-news

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu bu uygulamanın amacı atık yağların miktarlarını düzenli olarak tespit etmek ve bu atık yağlara uygun alan oluşturulup depolanarak, düzenli olarak yetkililere teslim edilmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığını korumak. Uzman madeni yağ üreticisi Motul, yönetmelikten etkilenecek olan servis ve tamirhanelere destek olmak amacı ile online bir eğitim düzenledi.

Araç sahiplerinin Türkiye genelinde hizmet veren Motul yetkili satıcıları ve servis noktalarından güvenle faydalanabilmeleri için Motul’un sektörel ve teknik eğitimleri 2021 senesinde de devam edecek. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler