Araştırma: 42 bin yıl önce yaşanmış bir manyetik alan değişimi kitlesel yok oluşu hızlandırmış olabilir
42 bin yıl önce gezegenimizin manyetik kutuplarında yaşanan değişim, manyetik alanın gücünü önemli ölçüde azalttı ve bu durum, bir dizi yıkıcı doğa olayını da beraberinde getirerek türlerin kitlesel yok oluşunu hızlandırdı.
Araştırmacılar, antik ağaç fosillerine uygulanan hassas karbon testlerinin yardımıyla, iklim modellerinde yaşanan değişiklikler ve memelilerin yaşadığı kitlesel yok oluşu ilişkilendirdi. 19 Şubat'ta Science dergisinde yayınlanan bu yeni çalışma, manyetik kutuplarda yaşanan değişimi, büyük ölçekli çevresel değişikliklerle doğrudan ilişkilendiren ilk çalışma oldu.
Science News'ten Carolyn Gramling'in haberine göre, gezegeni zararlı güneş ışınlarından koruyan Dünya'nın koruyucu manyetik alanı, böylesi değişikliklerde gücünü kaybedebilir. Dolayısıyla kitlesel yok oluşlar da manyetik alan değişimleriyle ilişkilendirilebilir.
MANYETİK DEĞİŞİM CANLANDIRILDI
BlueSky Genetics'ten bir evrimsel biyolog olan Alan Cooper'a göre, "[Yapılan son çalışmadan önce] Genel inanç, jeomanyetik değişikliklerin iklim üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı yönündeydi." Cooper ve meslektaşları bu tezi çürütmek için, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Ngawha Springs'teki bir bataklıktan çıkarılan dört eski ağaçtan kesitler aldı ve bunları radyoaktif bir karbon formu olan karbon-14 testine tabi tuttu. Ekip bu sayede, zayıf bir manyetik alanın atmosferik hava modellerini nasıl değiştirebileceğini simüle etti.
Çalışma kapsamında elde edilen bilgisayar analizi, atmosfere giren zararlı güneş ışınlarındaki sıra dışı artışın, atmosferdeki hidrojen ve nitrojen oksit üretimini de artıracağını ortaya çıkardı. Bu durum da ozonun, Dünya ve içindeki canlıları ultraviyole radyasyondan koruma yeteneğini azaltmakta ve bu da yıkıcı çevre olaylarını tetiklemekteydi.
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