Araştırma: Covid-19'a karşı bağışıklık tepkisi en az 6 ay sürüyor

12 Aralık 2020 Cumartesi, 09:00

Hızla azalan antikor düzeylerine ve koronavirüsün aynı insanı iki kez ardı ardına enfekte ettiğine ilişkin haberler, SARS-CoV-2’ye karşı bağışıklığın iyileşen hastalarda çok kısa süre içinde inişe geçtiği izlenimini doğuruyordu.

Herkese Bilim Teknoloji'de yer alan makaleye göre, Kaliforniya’daki La Jolla Bağışıklık Enstitüsü’nden Shane Crotty ve meslektaşları Covid-19 semptomları gösteren 185 kişiden alınan kan örneklerinde bağışıklık tepkisi belirteçlerini incelediler. Bunlardan 41 tanesi en az 6 ay boyunca takip edildi.

Ekip, katılımcıların bağışıklık tepkilerinin çok büyük çeşitlilik gösterdiğini tespit etti. Fakat SARS-CoV-2’ye karşı bağışıklık belleğinin bazı kısımlarının en az 6 ay dayandığı anlaşıldı.

Bu dayanıklı bağışıklık savunucularının arasında bellek B hücreleri de vardı. Bunlar bir patojenle ikinci kez karşılaşıldığı zaman hemen antikor ve iki önemli T-hücresi sınıfının üretimini tetikliyor.