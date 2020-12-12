Araştırma: Covid-19'a karşı bağışıklık tepkisi en az 6 ay sürüyor

Bağışıklık sisteminin yeni koronavirüs ile ilgili belleği insanların çoğunda en az 6 ay dayanıyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2020 Cumartesi, 09:00
Araştırma: Covid-19'a karşı bağışıklık tepkisi en az 6 ay sürüyor
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Hızla azalan antikor düzeylerine ve koronavirüsün aynı insanı iki kez ardı ardına enfekte ettiğine ilişkin haberler, SARS-CoV-2’ye karşı bağışıklığın iyileşen hastalarda çok kısa süre içinde inişe geçtiği izlenimini doğuruyordu. 

Herkese Bilim Teknoloji'de yer alan makaleye göre, Kaliforniya’daki La Jolla Bağışıklık Enstitüsü’nden Shane Crotty ve meslektaşları Covid-19 semptomları gösteren 185 kişiden alınan kan örneklerinde bağışıklık tepkisi belirteçlerini incelediler. Bunlardan 41 tanesi en az 6 ay boyunca takip edildi. 

Ekip, katılımcıların bağışıklık tepkilerinin çok büyük çeşitlilik gösterdiğini tespit etti. Fakat SARS-CoV-2’ye karşı bağışıklık belleğinin bazı kısımlarının en az 6 ay dayandığı anlaşıldı. 

Bu dayanıklı bağışıklık savunucularının arasında bellek B hücreleri de vardı. Bunlar bir patojenle ikinci kez karşılaşıldığı zaman hemen antikor ve iki önemli T-hücresi sınıfının üretimini tetikliyor. 


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