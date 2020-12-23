Araştırma: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Vuhan ve çevresi olmayabilir
Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan ilk Covid-19 vakasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen virüsün ilk ortaya çıktığı yer araştırmaları hâlâ devam ediyor. İtalya’da yapılan araştırmalarda virüsün 27 Ekim’de 23 İtalyan vatandaşında görüldüğü bildirilirken Çin’li makamlar ise 17 Kasım tarihinde ilk koronavirüs vakasına rastlandığını ve Vuhan’daki hayvan pazarındaki hayvanlarda koronavirüse rastlanmadığını belirtti.
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı açıklanan ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) ortaya çıkış tarihinin daha eskiye dayandığı ve Aralık ayından önce görüldüğü açıklandı.
Business Insider’ın haberinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni koronavirüsün doğrulanmış ilk vakasını açıklamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından yapılan açıklamaya göre koronavirüsün, Vuhan'da tespit edilmesinden aylar önce Avrupa ve Çin'de olduğu ortaya çıktı.
‘İLK VAKALAR VUHAN VE ÇEVRESİNDE OLMAYABİLİR’
İtalya'da Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, Ekim 2019’da İtalya'da dört koronavirüs vakasının görüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Çin’de yapılan araştırmalarda da Vuhan’da yapılan analizlere göre virüsün yaz sonlarında Çin’de olabileceği açıklandı.
Araştırmalarda virüsün hayvandan insana tam olarak ne zaman sıçradığının belirlenemeyeceği belirtilirken Sidney Üniversitesi'nden virolog Edward Holmes, "İlk türler arası bulaşma olayının Vuhan'da veya çevresinde gerçekleşmemiş olması mümkün" ifadelerini kullandı.
ÇİN’DE İLK VAKA 17 KASIM 2019
Vuhan’daki yetkililerin 31 Aralık’ta ‘gizemli ve yeni bir virüs’ olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirdikleri Covid-19 ile ilgili South China Morning tarafından yayınlanan araştırmada, Çin'de ilk corona virüs vakasının 17 Kasım 2019'da gerçekleştiği belirtildi.
BAŞLANGIÇ YERİNİN HAYVAN PAZARI OLMADIĞI KESİNLEŞTİ
SCMP'ye göre Çin'li tıp uzmanları, o dönemde görülen hastalardan alınan örnekleri yeniden analiz ederek Kasım ve Aralık ayları arasında 60 koronavirüs vakası saptadı. Bu analiz ile Vuhan'ın da içerisinde olduğu Hubei eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki bir kişinin ilk koronavirüs hastası olduğu bildirilirken Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, ilk vakaların başlangıç yerinin Vuhan’daki hayvan pazarı olmadığı kesinleşti.
Vuhan'da tespit edilen 41 koronavirüs vakasını inceleyen uzmanlar, aralarında 13 kişinin hayvan pazarına bir kere bile gitmediklerini belirtirken dünyanın önemli tıp dergilerinden The Lancet’te yayınlanan raporda da Mayıs ayında yapılan araştırmada hayvan pazarındaki hiçbir hayvanda koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.
2019 EKİM’DE İTALYA GÖRÜLDÜ
Yapılan resmi açıklamalarda İtalya’da ilk kez koronavirüsün 21 Şubat’ta Lombardiya’da görüldüğü bildirilirken Roma Çevre ve Sağlık departmanının yaptığı araştırmada, koronavirüsün DSÖ tarafından ortaya çıkma tarihinden çok daha önce İtalya’da görüldüğü açıklandı. Lombardiya bölgesindeki kişilerden alınan kan örnekleriyle yapılan araştırmada, 23 İtalyan vatandaşında 27 Ekim tarihinde corona virüse rastlandığı bildirildi.
Kaynak: NTV
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