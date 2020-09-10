Araştırmacılar, Çin'de düşük sıcaklığa dayanıklı çinko pil üretti

10 Eylül 2020 Perşembe, 10:31

Sulu ve çinkolu piller, çok güvenli ve verimli olup güçlü bir enerji yoğunluğuna sahip. Söz konusu piller taşınabilir elektronik cihazlarda ve büyük ölçekli enerji stoklama sektörlerinde ciddi ölçüde kullanılacağı düşünülüyor. Aslında sulu elektrolitlerin düşük iyonik iletkenliklerinin, bunların normal çalışmalarını zorlaştırdığı biliniyor.

Ancak Çin Bilim Akademisi’ne bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü araştırmacıları tarafından geliştirilmiş olan çinko bazlı yeni sulu elektrolit, düşük sıcaklıkta da yüksek bir iletkenliğe sahip olabiliyor. Bu elektrolit su, etilen glikol ve çinko sülfatından oluşuyor.

Araştırmaların Enerji ve Çevre Bilimleri dergisinde yayımlanan sonuçlarına göre, elektrolitin bileşenleri ayarlanarak, bunun değişik düzeylerdeki düşük sıcaklıklara dirençli olması sağlanıyor.