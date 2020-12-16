Araştırmada dikkat çeken sonuç: Kediler koronavirüsü iki günde yeniyor
Letonya’da bilim insanları dünyayı saran koronavirüsün kedilere etkisi üzerine bir araştırma yaptı. Araştırmada, kedilerin bağışıklık sistemlerinin çeşitli şartlara uyum sağlamakta sıkıntı çekmediği belirtilirken, insanlarda 5 ila 10 gün süren semptom gösterme süresinin kedilerde en fazla iki gün olduğu açıklandı. Araştırmayla ilgili konuşan Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Kaspars Kovalenko, "Kediler sahipleri ile çok yakın temas halindedirler. Buna rağmen kediler ikinci gün itibarıyla virüsü yeniyor” ifadelerini kullandı.
Dünyayı saran ve yaklaşık 1,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgının evcil hayvanlara da bulaştığı araştırması daha önce yapılmıştı. Bilim insanları araştırmaları geliştirerek evcil hayvanların, özellikle kedilerin koronavirüs ile mücadelelerini araştıran bir çalışma yayınladı.
Fransız CNEWS’in haberinde, Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi'ndeki (LLU) bilim insanları tarafından yürütülen ve Letonya kamu haber ajansı tarafından yayınlanan araştırmaya göre, Covid-19 virüsü bulaşan kedilerin, insanlara göre çok daha erken virüsü yendikleri açıklandı.
Bilim dünyasının vardığı genel kanıya göre, insanların koronavirüs semptomlarını 5 ila 10 gün arasında gösterdiği belirtilirken Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre kedilerin koronavirüs semptomlarını iki gün gösterdikleri açıklandı.
“KEDİLER OLDUKÇA HIZLI İYİLEŞİYOR”
Çalışmanın başında yer alan Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Kaspars Kovalenko, "Kediler sahipleri ile çok yakın temas halindedirler. Koronavirüslü bir kişiyle yakın temasta olan kedilerin koronavirüs kapmama ihtimalleri çok az” ifadelerini kullandı.
Kovalenko, “Ama çoğu zaman, bu enfeksiyon kendi kendini sınırlıyor, bu nedenle kedilerde 2 gün boyunca klinik belirtiler görülüyor ve kediler oldukça hızlı bir şekilde iyileşiyor. Kedilerin virüsü çok kısa bir süre için yendiğini tespit ettik, çünkü pozitif bir kişiyle çok yakın temasın olduğu ve kedilerin klinik belirtiler gösterdiği durumlarda bile, kedilerin solunum yollarında koronavirüs tespit etmedik” şeklinde konuştu.
‘HER ŞARTA UYUM SAĞLIYORLAR’
Araştırmanın sonucunun çok sayıda kediden alınan sürüntü örneği, kan testi ve dışkı örneğine dayandığını belirten Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Dr. Gundega Murniece, “Kediler hızlıca antikor geliştiriyor. Her şarta uyum sağlayan bir bağışıklık sistemleri var” şeklinde konuştu.
Kaynak: NTV
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