Araştırmalar koronavirüse karşı etkili olan besinleri ortaya çıkardı
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre bitter çikolata ve yeşil çayın içinde bulunan kimyasal bileşiklerin koronavirüs ile mücadelede etkili olduğu açıklandı.
NTV'de yer alan habere göre, tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı yeni bir çözüm bulundu.
ÇİKOLATA VE YEŞİL ÇAY KORONANIN İŞLEVİNİ ENGELLİYOR
ABD Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen ve North Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki bitki biyologları tarafından yapılan araştırmaya göre, yeşil çay ve bitter çikolata gibi yiyeceklerde veya içeceklerde bulunan kimyasal bileşiklerin koronavirüste bulunan belirli bir enzime veya proteaza bağlanabildiği ve işlevini engellediği ortaya çıktı.
North Carolina Eyalet Üniversitesi’nde bitki ve mikrobiyal biyoloji profesörü ve çalışmanın yazarı De-Yu Xie, proteazların virüslerin sağlığı ve yaşayabilirliği için önemli olduğunu altını çizerken, proteazların inhibe edilirse koronavirüslerin yaşayamayacağını belirtti.
HEM SİMÜLASYON HEM LABORATUVARDA DENEYİ
Çalışmada, North Carolina Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, koronavirüsteki sözde "ana proteaz" ın (Mpro), halihazırda bilinen bir dizi farklı bitki kimyasal bileşiğiyle karşılaşıldığında nasıl tepki verdiğini gösteren hem bilgisayar simülasyonları hem de laboratuvar çalışmaları gerçekleştirdiler.
De-Yu Xie, "Covid-19’daki Mpro, virüsün kendini kopyalaması ve bir araya getirmesi için gerekli" ifadelerini kullanırken "Bu proteazı engelleyebilir veya devre dışı bırakabilirsek, virüs ölür” şeklinde konuştu.
"İŞLEVİNİ KAYBEDİYOR"
Bilgisayar simülasyonları tarafından yapılan deneylerde, yeşil çay, kakao tozu ve bitter çikolatadan elde edilen kimyasal bileşiklerin Mpro'nun farklı kısımlarına bağlanabildiğini görülürken Xie, "Ana proteaz Mpro’yu incelediğimizde, kimyasal bileşiklerin Mpro’nun çevresini doldurulmuş cep gibi sardığı görülüyor. Bu cep doldurulduğunda, proteaz önemli işlevini kaybeder. İşte bu kimyasal bileşikler bunu sağlıyor" diyerek sözlerine son verdi.
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