Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Kıbrıs gazisi, kardeşini öldürdü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kardeşi Mehmet Civelek’i tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan Kıbrıs Gazisi Mustafa Civelek jandarma tarafından yakaladı.

(DHA)
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:58
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Polisin peşine düştüğü Mustafa Civelek, Yuvacık semtinde kovalamaca sırasında otomobilinin kontrolünü kaybetti. Otomobil yol kenarına devrilirken, Civelek yaralandı. Mustafa Civelek, çağırılan ambulansla polis eşliğinde Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 


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