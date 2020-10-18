Arı saldırısına uğrayan yurttaş hastanelik oldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kovanlarını kontrol etmeye giden yurttaş, arıların saldırısına uğraması sonucu hastanelik oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde, İbrahim Ediş (60) isimli yurttaş, akşam saatlerinde kovanlarına bakmaya giderken arıların saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Ediş, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari'ye sevk edildi.
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