Arjantinli yönetmen Fernando Solanas Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Arjantinli yönetmen Fernando Solanas, Fransa'da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
"Tangolar", "Güney", "Yolculuk", "Yağma Anıları", "Sur" gibi filmleri ve Arjantin'e dair belgeselleriyle tanınan yönetmen Fernando Solanas, 84 yaşında hayatını kaybetti. Solanas, Paris'te bir hastanede Covid-19 tedavisi görüyordu.
Solanas, 1968'de parçası olduğu, Octavio Getino ve daha birçok sinemacının içinde yer aldığı Grupo Cine Liberacion’un (Sinema Özgürlük Grubu) imzasını taşıyan "La Hora de los Hornos" (Fırınların Saati) ile üçüncü sinema akımının da kurucuları arasında yer alıyordu.
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