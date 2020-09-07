Arsa satışına yorum yok

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Cumhuriyet’in gündeme getirdiği AKP’li Karacabey Belediyesi’nin, çoğunluğunu eski vasfı mera olan alanların oluşturduğu 300’ü aşkın arsa ve araziyi satış kararını görmezden geldi. Pakdemirli, satışa yönelik soru önergesine verdiği yanıtta, konuya ilişkin yorumda bulunmazken, mera alanlarının satılamayacağını belirtmekle yetindi.

Bursa’nın AKP’li Karacabey Belediyesi, mayıs ve temmuzda gerçekleştirilen belediye meclisi toplantılarında, 8 farklı mahalle ve köydeki toplam 316 arsa ve tarla için satış kararı almış; satış kararı alınan arsa ve tarlaların çoğunluğunun bulunduğu Aşağıfevzipaşa köylüleri, satışa karşı belediyenin önüne yürümüş ve belediye önünde protesto eylemi yapmıştı. Ayrıca, köylüler, söz konusu alanların daha önce mera olduğunu belirterek, alanların mera vasfının tespiti ve satışın iptali için Bursa 4. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Satışın ise belediyenin uzun süredir bütçesini dengeleyemediği ve açığın kapatılması için yapıldığı iddia edilmişti.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 23 Temmuz’da Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, satışı ve bakanlığın konuya ilişkin neler yaptığını sordu.

Kayışoğlu’nun önergesini 20 Ağustos’ta yanıtlayan Pakdemirli, Mera Yasası’nda yer alan “mera, yaylak ve kışlakların özel mülkiyete geçirilemeyeceği, amacı dışında kullanılamayacağı, zamanaşımı uygulanamayacağı, sınırlarının daraltılamayacağı ancak kullanım hakkının kiralanabileceği” hükmünü anımsattı. Yasaya tabi alanların satışının yapılmasının mümkün olmadığını kaydeden Pakdemirli, yasaya tabi alanların, tahsisi yapılan köylülerin kullanımında olduğunu belirtmekle yetindi. Pakdemirli, eski vasfı mera olan alanların satışa çıkarılmasına ilişkin ise yorumda bulunmadı.