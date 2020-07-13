Artvin'de sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:21

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak Yusufeli ilçesini vurdu. Sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, selde 1 kişinin öldüğünü ve 3 kişilik bir ailenin kaybolduğunu şu ifadelerle duyurdu:

"Dün akşam saat 19.30 sıralarında, Yusufeli Barajı’mızın şantiye bölgesine sel geldi. Şantiyelerimizde çalışanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Bir ailemiz de kayıp; Anne, baba ve bir çocuğuyla. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç heyelan altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş, özellikle ofis ve yatakhane bölgesinde. Tahliyeler yapıldı. İşçilerimiz başka bir bölgeye alındı. Şu aşamada temizleme çalışmaları devam ediyor."

3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İlerleyen saatlerde 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı. Yusufeli’nde selde kaybolan 3 kişilik ailenin cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 4’e yükseldi.

ERZURUM YOLU KAPALI

Artvin-Erzurum Yolu’nun kapalı olduğunu söyleyen Vali Yılmaz Doruk, “Tünel içerisinde önemli bir miktarda rüsubat (tortu) var. Bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin´den Erzurum’a olan yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var” diye konuştu.



