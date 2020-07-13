Artvin'de sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele yol açarken Erzurum yolu kapandı. İkizdere'de de sel tehlikesine nedeniyle evler boşaltılıyor.
Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak Yusufeli ilçesini vurdu. Sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, selde 1 kişinin öldüğünü ve 3 kişilik bir ailenin kaybolduğunu şu ifadelerle duyurdu:
"Dün akşam saat 19.30 sıralarında, Yusufeli Barajı’mızın şantiye bölgesine sel geldi. Şantiyelerimizde çalışanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Bir ailemiz de kayıp; Anne, baba ve bir çocuğuyla. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç heyelan altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş, özellikle ofis ve yatakhane bölgesinde. Tahliyeler yapıldı. İşçilerimiz başka bir bölgeye alındı. Şu aşamada temizleme çalışmaları devam ediyor."
3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İlerleyen saatlerde 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı. Yusufeli’nde selde kaybolan 3 kişilik ailenin cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 4’e yükseldi.
ERZURUM YOLU KAPALI
Artvin-Erzurum Yolu’nun kapalı olduğunu söyleyen Vali Yılmaz Doruk, “Tünel içerisinde önemli bir miktarda rüsubat (tortu) var. Bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin´den Erzurum’a olan yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var” diye konuştu.
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