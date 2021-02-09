Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale: Fenalık geçiren 2 yurttaş hastaneye kaldırıldı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Boğaziçi'ne kayyum rektör atanmasına ve tutuklamalara tepki göstermek için yapılmak istenen basın açıklamasına polis biber gazı ve cop ile müdahale etti. Müdahale sırasında fenalık geçiren 2 yurttaş hastaneye kaldırıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak ataması ile başlayan tepki ve protestolar Türkiye'nin dört bir yanında sürüyor.
Son olarak Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Boğaziçi'ne kayyım rektör atanmasına ve tutuklamalara tepki göstermek için yapılmak istenen basın açıklamasına polis biber gazı ve cop ile müdahale etti.
Gençler, polis müdahalesine rağmen meydanda basın açıklaması gerçekleştirdi.
Gençler, ellerini havaya kaldırarak, "Burada anayasal hakkımızı kullanıyoruz, elimizde hiçbir şey yok, silah yok" diye isyan etti. "Aşağı bakmayacağız" yazılı pankart açarak, "Bu böyle gitmez, gençlik biat etmez" sloganları atan gençlere Kemalpaşa halkı alkışlarla destek verdi.
Twitter'dan açıklama yapan SOL Parti Artvin il örgütü, "Kemalpaşalı Gençler olarak Artvin Kemalpaşa'da yaptığımız eylemde 3 yurttaş gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı polisten geri aldık. Tek bir arkadaşımızı bile size bırakmayacağız. Üniversitelerimizi, memleketimizi savunmaya devam edeceğiz!" dedi.
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