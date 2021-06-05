Artvin'deki iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde viyadük inşaatı çalışmaları sırasında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlçede viyadük inşaatında çalışan Ahmet Ayduvan, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayduvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayduvan'ın cenazesi, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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