Aşı olan 50 yaş üstü İngiliz tatilciler rotayı Türkiye'ye çevirdi

15 Ocak 2021 Cuma, 12:50

Alman turizm devi TUI, İngiltere’de uygulanmaya başlayan aşı kampanyasının 50 yaş üstü kişilerin yaptığı yaz tatili rezervasyonlarında patlama yaşanmasına neden olduğunu açıkladı. TUI 2020’nin sonundan bu yana yapılan online rezervasyonların yüzde 50’sinin 50 yaş üstü gruba ait olduğunu kaydetti.

TUI Birleşik Krallık Genel Müdürü Andrew Flintham yaptığı açıklamada, “Daha önce gelmeyen bir yaş grubundan, tatiller için daha fazla ilgi görüyoruz” dedi.

Flintham, bu yaş grubunun yaptığı tatil rezervasyonlarında en popüler yerlerin Yunanistan, Türkiye ve İspanya’nın Balear Adaları olduğunu belirtti.

SEYAHAT YASAKLARI NEDENİYLE DAHA UZUN TATİLLER

DW Türkçe servisinde yer alan habere göre TUI aynı zamanda, İngilizlerin 2021’de daha önceki senelere kıyasla daha uzun süreli tatil rezervasyonları yaptırdıklarını tespit ettiklerini aktardı. TUI bunun sebebinin pandemiden ötürü birçok ülkede uygulanan seyahat yasakları nedeniyle insanların 2020’de tatil yapamamaları olduğunu ifade etti.

Avrupa'da koronavirüs salgınından ağır ölçüde etkilenen ve mutasyona uğramış virüsün hızla yayıldığı ülkelerden biri olan Birleşik Krallık’ta aşılama Aralık ayında başladı. Yaygın bir şekilde aşılama kampanyasının başlatıldığı ülkede haftada iki milyondan fazla kişinin aşılanması hedefleniyor.

Bu kapsamda sayıları toplam 15 milyonu bulan yaşlılar, hassas grupta bulunanlar ve Covid-19 ile mücadelede ön cephede yer alanların Şubat ortasına kadar aşılanması hedefleniyor. İlk grubun ardından 50 ila 70 yaş arasında yer alan kişilerin aşılanmasına geçilmesi planlanıyor.

