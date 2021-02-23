Aşı olan en yaşlı kişi belli oldu

ABD'li 111 yaşındaki Maria Aulenbacher, Covid-19 aşısı olan en yaşlı kişi oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2021 Salı, 09:20
Aşı olan en yaşlı kişi belli oldu
Abone Ol google-news

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan 111 yaşındaki Maria Aulenbacher, Covid-19 aşısı olan en yaşlı kişi unvanına sahip oldu.

1918’deki İspanyol gribi salgınından da kurtulan Aulenbacher, aşının ikinci dozunu sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde aldı.

CNN'e konuşan Aulenbacher, "Her şey normal. Şarap içerim, bira içerim. Sevdiğim şeyi yerim" açıklamasında bulundu. 

Yaşamının büyük kısmını Almanya'da geçiren kadının 100 yaşında ABD'ye geldiği öğrenildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler