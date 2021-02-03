Aşı olan MHP'li vekil koronavirüse yakalandı
14 Ocak'ta Covid-19 aşısı yaptırdığını açıklayan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından hekim olarak Abdülkadir Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdığını açıklamış, paylaşımında "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
MHP'li Taşdoğan, dün Twitter hesabından düzenli olarak yaptırdığı Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.
Taşdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."
Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır.— Ali Muhittin Taşdoğan (@drtasdogan) February 2, 2021
Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir.
Dualarınızı bekliyorum.
Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin.
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