Aşılarda kullanılan mRNA teknolojisinin mucidi: Hükümet riskler konusunda şeffaf değil

Koronavirüs aşısında kullanılan mRNA teknolojisini icat eden Dr. Robert Malone, Çarşamba gecesi Fox TV'de Tucker Carlson'a yaptığı açıklamada, 18 yaşın altındaki kişilerle virüse yakalanmış kişilerin bu aşıları kullanmaması gerektiğini söyledi.

"Hükümet riskler konusunda şeffaf değil" diyen Malone, 18-22 yaş aralığındaki insanlara atıfta bulunarak, "Faydaların risklerden daha ağır bastığını düşünmüyorum, ama ne yazık ki risk-fayda analizi yapılmıyor. Riskler olduğunu biliyorum ancak endişem verilere erişimin olmaması. Dolayısıyla, insanların aşıları kabul edip etmemeye karar verme hakkı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Moderna ile Pfizer mRNA teknolojisini kullanırken, Johnson & Johnson ise geleneksel yöntemleri kullanıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de, çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında 'muhtemel bir ilişki' olabileceği yönünde bilgilendirmede bulunmuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, konvansiyonel aşılar virüsün zayıflamış formları kullanılarak üretilirken, mRNA aşısı ise virüsün genetik kodunu kullanıyor.

Malone da, 1987 ve 1988'de Salk Enstitüsü'nde fare ve kurbağalar üzerinde yaptığı deneylerde 'in-vitro RNA transfeksiyonu' çalışmalarına öncülük etti.

Yeni bulaşıcı hastalık salgınlarına hızlı bir çözüm sunduğu için tercih edilse de, Malone, hükümetin bunu destekleyecek araştırmalar olmadan bu aşıları 12 yaşın üzerindeki herkese önerdiğini söyledi.

On @DarkHorsePod Dr. Robert Malone, creator of mRNA vaccine tech, said COVID vaccine lipid nanoparticles—which tell body to produce spike protein—leave injection site + accumulate in organs and tissues.



