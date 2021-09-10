Aşk 101'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

10 Eylül 2021 Cuma, 11:55

Geçtiğimiz yıl izleyicilerle buluşan Netflix dizisi “Aşk 101”, ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Netflix‘in Türkiye yapımı olan dizisi "Aşk 101", 90'lı yıllarda geçiyor ve dışlanmış, özel hayatlarında sorunlar yaşayan bir grup gencin hikâyesini anlatıyor. Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

Aşk 101 2. Sezon’u 30 Eylül’de izleyicilerle buluşacak.

Dizinin 2. sezon fragmanı şu şekilde: