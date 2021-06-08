Askeri araç şarampole yuvarlandı

Kars'ın Kağızman ilçesine 35 kilometre mesafedeki Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel hayatını kaybetti, 2'si jandarma personeli 3 kişi yaralandı.

DHA
08 Haziran 2021 Salı, 15:46
Askeri araç şarampole yuvarlandı
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Kaza, öğle saatlerinde Kağızman ilçesinde meydana geldi. Karagüney köyüne keşfe gidilen askeri araç şarampole yuvarlandı.

Kazada keşifte görev alan avukat Metin Avunca olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2'si asker 4 kişi askeri helikopterle Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne getirildi.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Karagüney köyünde yaşayan Eyüp Bozyel (19) kurtarılamayarak hayatını kaybeti. 2'si jandarma 3 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor. 


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