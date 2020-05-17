Ata Demirer’den ‘Başarılı olamamıştım’ itirafı
Ev karantinası günlerinde yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü isimler, ağırladıkları ünlü konuklarıyla dikkat çekiyor. Bu tarz bir canlı yayına imza atan şarkıcı Yalın, programında Ata Demirer'i ağırladı.
Salgın nedeniyle insanların evlerine kapandığı şu günlerde ünlüler canlı yayınlar yapmaya başladı. Bir süredir benzer yayınlar yapan şarkıcı Yalın’ın konuğu ise komedyen ve oyuncu Ata Demirer oldu.
Karantina kurallarına uyan ve sürecin başından beri evinden çıkmayan Ata Demirer, keyifli geçen canlı yayında bir de dikkat çekici itirafta bulundu.
Yalın’ın programın bir yerinde, canlı yayınları 30 dakika yaptığını, fazlasını televizyoncu ya da sunucu olmadığı için toparlayamadığını söylemesi üzerine Ata, “Yaptığın kolay şey değil. Ben birini canlı yayında ağırlayamam. Bir zamanlar talk şov yapmıştım ve başarılı olamamıştım” itirafında bulundu.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti