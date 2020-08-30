Atakum Belediyesi'nin diş paylaşımına ilgi
Samsun Atakum Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü, birçok kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.
Samsun Atakum Belediyesi dün sosyal medya hesabından denize düşmüş bir takma dişi yansıtan fotoğraf paylaştı.
Mesajda ise ünlü rapçi Ezel’in “Felaket” adlı şarkısında geçen “Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın” dizesine yer verildi.
CHP’li Cemil Deveci’nin başkanlığındaki Atakum Belediyesi’nin eğlenceli mesajı binlerce beğeni alırken, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
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