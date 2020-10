Atatürk’ün en büyük emanetine yurttaşlar gururla, coşkuyla sahip çıktı

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Başkent Ankara’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Anıtkabir’de başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı. Erdoğan’ın, üzerinde ay-yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan’ın ziyareti sırasında önceki yıllarda olduğu gibi bazı yurttaşların, “Reis seninleyiz” sloganları atması ve Erdoğan’ı alkışlaması dikkat çekti.

LİSTEYLE ALINDILAR İDDİASI

FOX Haber, Anıtkabir’de Erdoğan için slogan atanların, Cumhurbaşkanlığı koruması tarafından isim listesine göre içeri alındığını iddia etti. Listenin bir kopyasının da sivillere nerede durmaları gerektiği gösterilen sivil giyimli bir görevlide bulunduğu görüntülere yansıdı. Haberde içeri alınan sivillerin, slogan attıktan sonra Atatürk’ün mozolesini ziyaret etmeden Anıtkabir’den ayrıldığı belirtildi.

SARAY’DA KABUL TÖRENİ

Anıtkabir’deki ziyaretin ardından Erdoğan Saray’a geçti. Burada düzenlenen kabul töreninde, davetliler, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında mesafe kuralına uygun şekilde, Erdoğan’ı selamladı.

STK’LAR ANITKABİR’DE

Atatürkçü Düşünce Derneği, Ankara Barosu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, CHP Ankara İl Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş Sendikası, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Sıhhiye Zafer Anıtı’na çelenk bıraktı ardından Anıtkabir’de Atatürk ve İsmet İnönü’nün mozalelerine karanfil sunumu gerçekleştirdi.

KILIÇDAROĞLU 1. MECLİS’TE

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 29 Ekim kutlamaları kapsamında Ulus’taki 1. Meclis’i ziyaret etti, ardından Çankaya Belediyesi’nin Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılışına katıldı. Meclis ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları ve kucaklaşmaların yaşandığını, Cumhuriyetin ilan edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede, 1921 Anayasası’nda yazıldığı gibi ‘hâkimiyet bilakaydüşart milletin olacaksa’, milletten korkmamak lazım, milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım” dedi.

HKP’YE ENGEL

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Tandoğan Metro Durağı önünde bir araya gelerek Anıtkabir’e yürümek istedi. Ancak Tandoğan Meydanı’nda polis barikatı kuruldu. HKP’liler ile polisler arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, “Bize keyfi bir yasak konuyor” dedi. Açıklamanın ardından HKP’liler Tandoğan Meydanı’ndan sloganlar atarak ayrıldı.

MEHTER GÖSTERİSİ YAPILDI

TBMM önünde ise Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin gösterisi oldu. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortejde; polis ekipleri, mehter takımı, gazi ve şehit yakınları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait askeri kıyafetler giyen askerler ve sağlıkçılar yer aldı. Geçit töreni boyunca yol kenarındaki yurttaşlar, korteji alkışladı, sağlık çalışanlarına ise gül attı.

KLASİK ARABALAR TURLADI

Ankara Klasik Arabalar Kulübü üyeleri, klasik arabalarıyla başkent sokaklarını gezdi. Altındağ Belediyesi ile Ankara Klasik Arabalar Kulübünce düzenlenen etkinliğe yaklaşık 60 klasik araba katıldı.Ankara Gölbaşı’nda bir araya gelen motorcular, 29 Ekim coşkusunu Başkent caddelerinde yaptıkları kortej ile yaşattı.

YAVAŞ’TAN AÇILIŞLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim’e özel bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştirdi. Ahlatlıbel’de Ankara’da bir iş merkezinden aşağıya atılarak katledilen Şule Çet anısına yapımı tamamlanan “Şule Çet Parkı”nın açılışı yapıldı. Açılışı yapılan ve temeli atılan toplam 42 projenin içinde; Gaziler Merkezi, Barınma Evi, çok sayıda köprülü kavşak, park, bisiklet yolu, Mamak Eserkent Toplu Sosyal Konutları, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park Projesi, Hayvan Barınağı, Polatlı Su Hattı Projesi yer aldı.

ÇANKAYA’DA COŞKU

Çankaya Belediyesi ise kentin birçok farklı noktasındaki parklarda bando ekipleriyle kutlama yaptı. Kentte gün boyu gezen bando ekiplerine yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çankaya Belediyesi’nce Çiğdem Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nin de açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürk’ün “Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak” sözlerini anımsatarak, “Çankaya’nın en büyük yatırımlarını bu misyonla hayata geçiriyoruz. Üreterek Cumhuriyete sahip çıkıyoruz” dedi.

CUMHURİYET OYUNU DAĞITILDI

Çankaya Belediyesi, bayrama özel olarak çocuklara gazetemiz yazarı Işık Kansu’nun hazırladığı Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan “Yaşasın Cumhuriyet Kutu Oyunu Seti”ni dağıttı. Yenimahalle Belediyesi’nde de Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşların katılımlarıyla, Batıkent Meydan’daki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Fethi Yaşar, “Bizim başka reçetelere, tutkallara ihtiyacımız yok. Tutkalımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz” dedi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi de “Cumhuriyet Bayramı Konseri”nde sanatseverlerle buluştu.

19.23’TE HEP BİRLİKTE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Pandemiden dolayı Cumhuriyet Bayramı’nı sokakta kutlayamayan yurttaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “29 Ekim’de tam saat 19.23’te İstiklal Marşımızı okuyalım” çağrısına ses verdi. Saat 19.23’te İstanbul’un yanı sıra birçok şehirde balkonlara ve pencerelere çıkan yurttaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile İstiklal Marşı’nı okudu. CHP Beyoğlu İlçe Örgütü’nde de İlçe Başkanı Şahin Dil ve yönetim kurulu tarafından okunan İstiklal Marşı’na ilçe örgütü önünde toplanan yurttaşlar da eşlik etti.

SUALTINDA KUTLAMA

Antalya’da dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı’nı tarihi St. Didier batığına dalıp, dev Atatürk posteri açarak kutladı. Sualtı kameralarıyla görüntülenen bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dalış etkinliğine katılan Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Belçikalı Najama Loforce, “Bir Belçikalı olarak arkadaşlarımın cumhuriyet heyecanına ben de ortak oldum. Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seven birisiyim” diye konuştu.

‘YASAKLAMAYI REDDEDİYORUZ’

Samsun’da Atatürkçü Düşünce Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle kutladı.

ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, “Atatürk’le, Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in kazanımlarıyla hesaplaşma niyetine olan siyasi iktidarın Cumhuriyet Bayramı’nı yasaklama girişimini şiddetle reddediyoruz” dedi.

71 YAŞINDA REKORTMEN

Kaldırdığı ağırlıklar ve kırdığı rekorlarla gençlere taş çıkaran 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, 29 dakika 15 saniyede 97 ton ağırlık kaldırmayı başardı ve 65 üstü dünya rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Sönmez, rekor denemesini Bakırköy Tenis Kulübü’nde yaptı. Guinness Rekorlar Kitabı sertifikasını alan Sönmez, Cumhuriyete atfen yaptığı rekor denemesi için planlı şekilde hazırlandıklarını anlattı.

MOTOSİKLET TURU

Diyarbakır’da ise 50 motosiklet sürücüsü bir araya gelerek Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle kent içinde 29 kilometrelik sürüş gerçekleştirdi. Diyarbakır Stadyumu’nda başlatılan ve valilik önünde son bulan 29 kilometrelik sürüş sırasında konvoya, çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla; araçtakiler ise kornalarla destek verdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine “Cumhuriyet tırmanışı” gerçekleştirildi.

7’DEN 70’E KUTLADI

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yılı, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kısıtlama getirilmesine karşın İstanbul’da dün coşkuyla kutlandı. Kentte pek çok sokak, cadde, bina, gökdelen Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı ve yürüyüşler yapıldı. Etkinliklerde “Cumhuriyet’i ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyetimizin 97. yılında her zamanki gür sesimizle ‘Sonsuza dek Cumhuriyet’ diyeceğiz” vurgusu yapıldı.

İstanbul Valiliği’nin düzenlediği resmi törende Vali Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu ile davetliler katıldı.

BEŞİKTAŞ’TA SERGİ

Beşiktaş Belediyesi farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Barbaros Meydanı’nda Atatürk’ün öncülüğünde başlayan kurtuluş ve kuruluş hikâyesinin anlatıldığı “Cumhuriyet ve Atatürk” fotoğraf sergisi açıldı. Çarşı, Arnavutköy, Ortaköy, Levent’te ise sokak sanatçıları vatandaşlarla bir araya geldi. Koronavirüse yakalanan ve tedavisi hastanede devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yayımladığı mesajda, “Hürriyeti ve bağımsızlığı için topyekûn mücadele veren bir halkın evlatları olarak Cumhuriyeti ve değerlerini yarınlara sağlam bir şekilde taşımak, demokrasiyi güçlendirmek bizim en önemli vazifemiz. Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşırken vargücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

YÜKSEL’DEN KUTLAMA

Kartal’da ise Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, otobüs ile Kartal’ın sokaklarını turlayarak vatandaşların bayramlarını kutladı. Kartal Belediye Başkanı Yüksel, “29 Ekim demek bizim için bir kepçe hoşaf, yarım ekmek ve karnını doyuran askerimiz demek, şehidimiz demek, atalarımız demek. Önümüzdeki yıl milli bayramları daha doyasıya 10 binlerle, belki 100 binlerle tekrar yaşamaya devam ederiz Kartal’da” dedi.

ÇOCUKLAR GAZETE DAĞITTI

Küçükçekmece Belediyesi’nin, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladığı ve 28 bin adet basılan “Küçükçekmece Belediye Postası” gazetesi çocuklar tarafından yurttaşlara dağıtıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün meşhur “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözüyle çıkan temsili tabloid gazetede, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin mesajları da yer aldı.

CUMHURİYET TIR’I

Ataşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırladığı Cumhuriyet TIR’ı ve otobüsü, bando ekibinin marş ve şarkıları eşliğinde tüm mahalle ve sokakları gezdi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet TIR’ı üzerinden Ataşehirlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

KLASİKLER KADIKÖY’DE

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, otobüsle tur atarak yurttaşların bayramını kutladı.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri de Kadıköy’de onlarca klasik otomobilden oluşan konvoy ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobiller, renkli görüntüler eşliğinde Kadıköy caddelerinde konvoy halinde ilerledi. Off-Road sürücüleri Kartal Sahil’de buluşup Kadıköy’e kadar 100 araçla kortej yaptı.

Bağdat Caddesi’nde de saat 19.00’da Kadıköy Belediyesi tarafından geçit töreni düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle yürüyüş yapılmazken, cadde üzerinde uzun araç konvoyu oluşturuldu. Yurttaşlar saatler öncesinden kırmızı beyaz ışıklarla süslenmiş caddeye geldi. İstanbullular konvoyda çalınan marş ve şarkılara ellerindeki Türk bayrakları ve balonlarla eşlik etti. Belediye Başkanı Odabaşı kutlamalara katılan yurttaşları selamladı. Saatler 19.23’ü gösterdiğinde ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Yurttaşlar araçlarıyla konvoya eşlik etti.

97 METRE TÜRK BAYRAĞI

Pendik Belediyesi ise Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında millet bahçesine 97 metre büyüklüğünde Türk bayrağı açtı. Sosyal mesafeye dikkat edilen etkinliğe 29 Ekim’de doğan gençler de katıldı.

Kapalı Çarşı Beşiktaşlılar Derneği, bando eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Çarşı esnafı ise İzmir Marşı ile “Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Beşiktaş sen olmasan, yaşamak neye yarar. Her an seni düşünür her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım” şarkısını söyleyerek çarşı içerisinde dolaştı.

ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

Atatürk’ün hiç bilinmeyen fotoğrafları Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek. Sergi, 20 Kasım’a dek açık kalacak.

YOLUMUZ CUMHURİYET, PUSULAMIZ ATATÜRK

İzmir’de Cumhuriyetin ilanının 97’nci yıldönümü nedeniyle yurttaşların evlerine, belediyelerin ise cadde ve sokaklara astığı bayraklar büyük coşku yarattı.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan resmi törene Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, üniversite rektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

MİNİKLERİN BÜYÜK COŞKUSU

Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı anaokullarında kutlamalar eşzamanlı olarak okulların bahçelerinde yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük ilgi çekerken Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı’nı anlatan müzikler çalındı, şarkılar söylendi. Öğrencilerin el baskısı ile yaptıkları, Türk bayrağı ve Atatürk pankartları sergilendi. Güzelyalı Nene Hatun ve Gürçeşme Zübeyde Hanım Anaokullarında eğitim gören öğrenciler ise İzmir Metro AŞ’nin işlettiği “Boyoz” adlı nostaljik tramvay ile İzmir Limanı-Cumhuriyet Meydanı güzergâhında tur attı.

ZEYBEK GÖSTERİSİ

Konak Belediyesi’nin pandemi kurallarına uygun olarak düzenlediği kortej ve zeybek gösterisi de ilgi çekti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde İzmir Folklor Derneği’nin zeybek gösterisi ile başlayan yürüyüşe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Ellerinde Cumhuriyet ateşini simgeleyen meşaleler taşıyan efelerin başı çektiği kortej, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Milli Bayramlarımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkma konusunda her zaman dimdik duracağız. Yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Atatürk” dedi.

KÖRFEZ’DEN SELAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kutlama turunda sekiz yelkenli tekne Körfez’den İzmirlileri selamladı. İzmir Marina’dan Bostanlı’ya kadar Körfez’de tur atan Türk bayraklı ve yelkenlerinde Atatürk’ün fotoğrafları bulunan tekneler Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı.