Ateş büyüyor: 14 bin 500 sivilin komşu Sudan’a sığındığını duyurdu

15 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde şiddet tırmanırken siviller güvenli bölgelere ulaşma çabasında. Merkezi yönetimin ayrılıkçı olarak gördüğü, terörle bağlantılı olmakla suçladığı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleriyle, ordu birlikleri arasında çatışmalar son dönemde artmıştı.

HAVAALANINA SALDIRI

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF’yi sorumlu tuttuğu askeri üsse saldırının ardından geçen hafta bölgeye geniş operasyon kararını duyurmuştu. Bölgede operasyonlar sürerken dün yine Tigray’a komşu Amhara eyaletinde iki havaalanına roket saldırısının düzenlendiği belirtildi. Hükümet, eyaletteki Gondar şehrindeki havaalanının vurulduğunu, Bahir Dar şehrinde ise füzenin ise etkisiz olduğunu duyurdu. Gondar’daki saldırıda iki askerin öldügü, 15 kişinin yaralandığı iddia edildi. TPLF’den kimi isim saldırıları üstlendi.

Bunun merkezi hükümetin kendilerine yönelik operasyonlarına misilleme olduğu savunuldu. Amhara eyaletinden çok sayıda yerel milis ve kuvvet operasyonda federal kuvvetlere destek veriyor. Ayrıca TPLF’den komşu Eritre’yi de hedef alabilecekleri tehdidi yükseldi. Başbakan Ahmed, Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası 2019 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.

Önceki gün ise bölgede bazı askerlerin öldürüldüğünü duyuran Başbakan Ahmed, olaylardan TPLF’yi sorumlu tutmuştu. Yerel kaynaklar çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğünü aktarırken Uluslararası Af Örgütü de Tigray’da bir kasabada çok sayıda sivilin katledildiğini belirtmişti. Katliamı kimin yaptığına ilişkin net bir delile ulaşılamadığı da vurgulanmıştı. Bazı görgü tanıkları katliamdan TPLF bağlantılı güçleri sorumlu tuttu. TPLF ise iddiaları reddetti.