Atık öğütme makinesine girmekten son anda kurtarılan kedi, 'çevre bakan yardımcısı' oldu

24 Aralık 2020 Perşembe, 17:08

Görsel: Temsili

Sputnik'de yer alan habere göre, Rusya'daki bir atık işleme tesisinde çalışan bir işçi, çöplerin içindeki bir çuvalda öğütme makinesine girmeden hemen önce fark ettiği kediyi son anda ölümden kurtardı. O anların yer aldığı görüntüler internette viral oldu.

Ulyanovsk Bölgesi Çevre Bakanlığı, kediye 'vahşi yaşamın korunmasından sorumlu bakan yardımcısı' unvanı verileceğini ve ona isim koymak için bir yarışma düzenleyeceğini açıkladı. Ulyanovsk Bölgesi Çevre Bakanı Gulnara Rahmatulina yaptığı açıklamada "Kediyi bakanlığımıza götürüyoruz, tüm çalışanlar bunun sorumluluğunu üstlenecek" dedi.

Kediyi terk eden sahiplerine ise Bakan Rahmatulina, “Bir hayvanı evde tutamıyorsanız, her zaman bir barınağa verebilirsiniz” uyarısında bulundu.

Ulyanovsk Bölgesi Çevre Bakanlığı, atık işleme çalışanı Mihail Tukaş ve müdürüne minnettarlıklarını mektup vasıtasıyla ilettiklerini söyledi.

Kediyi kurtaran Tukaş yerel televizyona verdiği röportajda, "Kedi ne hareket ediyor ne de ses çıkarıyordu. Atıklar parçalara ayrılmadan önce camları çıkarmam gerekiyordu. Sadece işimi yapıyordum" ifadelerini kullandı. Atık merkezinin müdürü hayvanın hayatını kaybetmesine saniyeler kala fark edildiğinin altını çizdi.

Yerel televizyon, kedinin Moskova'nın yaklaşık 700 kilometre doğusundaki atık işleme tesisinde kurtarılan ilk hayvan olmadığını, tesiste daha önce Rusçada şanslı manasına gelen “Vezunka” isminde bir kirpi ve iki kaplumbağa daha kurtarıldığını açıkladı.