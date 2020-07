Auschwitz'de sergilenen çocuk ayakkabısına gizlenmiş belgeler bulundu

İkinci Dünya Savaşı’nın en ağır insan hakları ihlallerine sahne olan Auschwitz-Birkenau ölüm kampındaki müze yetkilileri, bir çocuk ayakkabısında Amos Steinberg isimli çocuğa ait bilgilerin el yazısıyla işlendiği bir kağıt, bir diğer ayakkabıda da Macarca belgeler bulundu.

Amos Steinberg’in isminin ve kayıt bilgilerinin yazılı olduğu kağıtta, çocuğun 26 Haziran 1938’de doğduğu, Prag’da yaşadığı ve 10 Ağustos 1942’de Prag yakınlarındaki Terezin (Theresienstadt) ölüm kampına annesi Ida ve Babası Ludwig ile beraber SS subaylarınca hapsedildikleri yazıyor.

Duvar'ın aktardığına göre; müze çalışanlarından Hanna Kubik, “Çocuğun ayakkabısındaki kağıdı büyük olasılıkla annesi hazırlamıştı” dedi. Anne ve çocuğun ‘gaz odasında’ öldürülmüş olabileceğini dile getiren Kubik, babanın 10 Ekim 1944’te en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz’ten Dachau’ya gönderildiğini ve Kaufering kampında serbest bırakıldığını aktardı.

Başka bir ayakkabıda ise Macarca belgeler rastladıklarını söyleyen Kubik, bu tip belgelerin genellikle ayakkabıların içinde yalıtım ve tabanlık olarak kullanıldığını dile getirdi. Yeni buldukları Macarca belgelerin iyi şekilde korunduğunu söyleyen Kubik, 1941-1942 yıllarına tarihlendirildiklerini aktardı.

elgelerin Mukaçeve ve Budapeşte’de yaşayan insanlara ait olduğu ve resmi belgelerin yanı sıra bir broşür parçasının da bulunduğu belirtildi. Belgelerin üzerinde Ackermann, Brávermann ve Beinhorn isimlerinin yer aldığı, 1944 ilkbaharında veya yazında Auschwitz’e götürülmüş olabilecekleri ifade edildi.

