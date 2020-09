Avatar 2'den yeni görüntüler paylaşıldı

James Cameron, Yeni Zelanda'da çekilen Avatar 2 devam filminin yeni görüntüleri filmin resmi Twiiter hesabından paylaşıldı.

Su altı çekimlerinin gösterildiği görüntülerde bilim kurgu kraliçesi olarak tanınan Sigourney Weaver, çekimlerde bir su altı gösterisi yaptı.

Söz konusu tweet "Avatar devam filmlerinin setinden: Sigourney Weaver, su altındayken bile bir dublör kullanmamaktan asla çekinmez!" notu ile paylaşıldı.

Avatar filminde Dr. Grace Augustine karakterine hayat veren Sigourney Weaver

Sigourney Weaver'in canlandırdığı Dr. Grace Augustine karakteri, Pandora gezegeninde insanlardan kaçarken gövdesinden vurularak 2009'daki orijinal Avatar'da ölmüş gibi görünüyordu. Yine devam filmleri için geri dönen Sam Worthington'ın canlandırdığı Jake Sully, Tree of Souls'a ulaşacak kadar uzun yaşamasına yardım ediyor.

Na'vi, bilincini bir avatar bedenine aktarıyor ve anılarının Pandora'nın ekosisteminde saklanmasını sağlayan bir sinirsel bağlantı oluşturuyor.

From the set of the Avatar sequels: Sigourney Weaver never shies away from a stunt, not even when it's underwater! pic.twitter.com/MnZ0cgGGjP