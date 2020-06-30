AVM mağazalarının cirosu geçen yılın yüzde 50’sini bile bulmadı

30 Haziran 2020 Salı, 16:36

Normalleşme adımları çerçevesinde 1 Haziran'da yeniden açılan AVM'lerdeki mağazaların büyük bölümü insanların salgın tedirginliği devam ettiği için boş kaldı.

BMD'nin yaptığı ankete göre, dernek çatısı altındaki markaların yüzde 58'inin AVM'lerdeki mağazaları 1- 21 Haziran tarihleri arasında geçen yılki cirolarının yarısına bile ulaşamadı.

Türkiye'nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran BMD, üyeleri arasında yaptığı anket çalışması ile perakende sektörünün nabzını tuttu. Anket sonuçlarını değerlendiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dernek çatısı altındaki firmaların yüzde 58'inin 1 Haziran'da yeniden açılan AVM'lerdeki mağazalarında geçen yılki cirolarının yarısına bile ulaşamadıklarını bildirdi.

Ankette BMD üyelerinden 1 – 21 Haziran 2020 tarihleri arasında elde ettikleri ciroları geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslamalarını istediklerini belirten Öncel, şöyle devam etti:

MEVCUT TABLO MARKALAR İÇİN ALARM ANLAMINA GELİYOR

“BMD'nin toplamda 166 üyesi ve bu üyelere ait 416 markamız var. Anketi 339 markayı bünyelerinde bulunduran 62'si hazır giyim, 25'i ayakkabı firması 133 üyemizle gerçekleştirdik. Katılanların yüzde 11'i AVM'lerdeki mağazalarının geçen yılki cironun yüzde 25'ine bile ulaşamadığını, yüzde 21'i ise yüzde 26 – 35'ini elde edebildiklerini bildirdi. Üyelerimizin yüzde 26'sı, yüzde 36 – 50, yüzde 17'si, yüzde 51 – 60, yüzde 18'i yüzde 61 – 80, yüzde 8'i ise yüzde 81'in üzerinde ciroya ulaştıklarını beyan etti.

Sektöre ayna tutan anketten üyelerimizin yüzde 58'inin AVM'lerdeki mağazalarında geçen yılki cirolarının yüzde 50'sine bile ulaşamadıklarını görüyoruz. Yüzde 58'lik grup için ciro ortalaması maalesef yüzde 35'te kaldı. Cadde mağazalarında ise üyelerimizin yüzde 63'ü ortalamada yüzde 70 ciroyu yakalamış görünüyor. Bu da bize müşterilerimizin cadde mağazalarını tercih ettiğini işaret ediyor.

TURİST AVM'LERİNDE TABLO DAHA DA OLUMSUZ

Ne yazık ki mevcut durumun yaz boyunca hatta yılbaşından önce değişmeyeceğinden endişeliyiz. Çünkü turist AVM'lerinde cirolar 10 puan daha geriden geliyor. Yaz aylarında özellikle turizm bölgelerinde yabancıların perakende cirolarına çok ciddi katkısı oluyordu.

Salgın nedeniyle yurt dışından turist gelemediği için sektör yaz döneminde yabancı katkısı alamayacak. Doğal olarak bu durum cirolara olumsuz yansıyacak. Ortak alan işletme giderlerinde açıklanamayan masraf kalemleri var, bunların çok acil ortadan kaldırılması gerekiyor.

NİSAN – MAYIS AYLARINDA SATIŞ YAPAMADIK BU STOKLARIN ERİMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Mevcut tabloyu sadece geçen yılını aynı dönemi ile karşılaştırmak son derece eksik olur. 15 Mart – 30 Mayıs döneminde hiç satış yapamayan bir işletmenin yazlık stoklarını Haziran – Ağustos döneminde eritebilmesi kesinlikle mümkün görünmüyor. Üzerine bir de indirimle sezona başlanması ve yeni kredilerin faiz yükü eklenince ‘perakende için için alarm durumu var' diyebiliriz. Önümüzdeki tüm veriler ve perakende ticaretin gerçeği, mevcut durumda tek seçeneğin ciro kirası ve istihdamın devlet tarafından desteklenmesi gereğini ortaya koyuyor.”

HAZİRAN AYINDA MARKALARIN ONLINE SATIŞLARINDA YÜZDE 200'E VARAN ARTIŞLAR OLDU

Anket çalışmasında salgın döneminde büyük bir sıçrama yapan e-ticaretteki değişimi de ölçümlediklerini anlatan Sinan Öncel, 1 – 21 Haziran tarihleri arasında BMD üyelerinin yüzde 71'inin online satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış olduğunu bildirdi. Öncel, şöyle devam etti:

“Üyelerimize, ‘1 – 21 Haziran tarihlerinde online satışlarınız geçen yılın aynı dönemine göre nasıl bir değişim gösterdi?' diye sorduk. Katılımcılardan yüzde 47'si, yani neredeyse yarısı, online satışlarında yüzde 151 ve üzerinde artış olduğunu beyan etti. Yüzde 101 ve üzerinde artış olanların oranı ise yüzde

71'e ulaşıyor. Üyelerimizin sadece yüzde 9'u geçen yıla göre online satışlarında düşüş olduğunu bildirdi. Anket salgın sürecinde e-ticarette çok ciddi bir sıçrama olduğunu ortaya koyuyor.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verileri de bizim çalışmamızı destekliyor. BKM verilerine göre Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 7 milyon kart ilk kez online alışveriş için kullanıldı. Mayıs ayında internetten kartlı ödeme yapılan işyeri sayısı geçen yıla göre yüzde 43 artışla 54 bin 500'e çıktı. Aynı dönemde internetten kartlı ödeme tutarı 19 milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Mayıs ayındaki toplam kartlı ödemelerin yüzde 25'i internetten yapıldı.”

Sinan Öncel, bu büyük sıçramaya rağmen online satışların toplam perakende cirosu içindeki payının yüzde 10'u aşmadığını ve perakende ticareti tek başına kurtaracak düzeye gelmediğini sözlerine ekledi.